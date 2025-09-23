175 रुपये तक जा सकते हैं विशाल मेगा मार्ट के शेयर, एक्सपर्ट बोले- खरीदो शेयर

विशाल मेगा मार्ट के शेयर मंगलवार को 151 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। जेफरीज ने विशाल मेगा मार्ट के शेयरों के लिए 175 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।

विशाल मेगा मार्ट के शेयर मंगलवार को तेजी के साथ 151 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। एक्सपर्ट की मानें तो हाइपर चेन विशाल मेगा मार्ट के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि विशाल मेगा मार्ट के शेयर और चढ़ सकते हैं। विदेशी ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। जेफरीज ने विशाल मेगा मार्ट के शेयरों के लिए 175 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यानी, सोमवार के क्लोजिंग लेवल से कंपनी के शेयर 17 पर्सेंट और उछल सकते हैं।

6 महीने में 45% से ज्यादा चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर

विशाल मेगा मार्ट (Vishal Mega Mart) के शेयर पिछले 6 महीने में 45 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 24 मार्च 2025 को 103.20 रुपये पर थे। विशाल मेगा मार्ट के शेयर 23 सितंबर 2025 को 151 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों में इस साल अब तक 42 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। विशाल मेगा मार्ट के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 157.75 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 96.05 रुपये है।

एंट्री लेवल प्राइस प्वाइंट पर बनी रह सकती है विशाल मेगा मार्ट की बादशाहत

ब्रोकरेज हाउस जेफरीज का कहना है कि सुस्त डिमांड एनवायरोमेंट के बावजूद विशाल मेगा मार्ट रोजाना आधार पर सेम-स्टोर सेल्स ग्रोथ को बढ़ाने में कामयाब रही है। जेफरीज के मुताबिक, विशाल मेगा मार्ट की विजिबिलिटी हाई बनी हुई है। कंपनी हर साल 80 से ज्यादा स्टोर्स जोड़ना चाहती है और छोटे स्टोर फॉर्मेट्स के लिए पायलट प्रोग्राम चल रहा है। जेफरीज का कहना है कि विशाल मेगा मार्ट एंट्री लेवल प्राइस प्वाइंट्स पर लीडरशिप पोजिशन बनाए हुए है और यह हाई-क्वॉलिटी प्राइवेट लेबल पोर्टफोलियो ऑफर करती है।