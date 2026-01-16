विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने अलीबाग में खरीदी 37.86 करोड़ रुपये में जमीन

संक्षेप: क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने एक बड़ी जमीन खरीदी है। इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पति-पत्नी ने अलीबाग में दो प्लॉट मिलाकर 5.19 एकड़ जमीन को खरीदा है।

क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने एक बड़ी जमीन खरीदी है। इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पति-पत्नी ने अलीबाग में दो प्लॉट मिलाकर 5.19 एकड़ जमीन को खरीदा है। इन्होंने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में यह जमीन खरीदी है। इसके लिए विराट और अनुष्का ने 37.86 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। कोस्टल एरिया में इस पति-पत्नी की यह दूसरी जमीन खरीदी है। इससे पहले इन्होंने 8 एकड़ जमीन खरीदा था। इस जमीन को फार्म हाउस बनाने के लिए खरीदा गया था।

कितनी दी स्टाम्प ड्यूटी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने मंगलवार को इस जमीन को खरीदा है। इसके लिए सीआरई मैट्रिक्स की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने 2.27 करोड़ रुपये के स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया है।

विराट और अनुष्का ने जो जमीन खरीदी है। उसमें एक प्लॉट 3.6 एकड़ का है। जबकि दूसरी जमीन 1.55 एकड़ है। बता दें, इस समय रायगढ़ में बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है। मुंबई के बाहर यह शहर लोगों को आकर्षित कर रहा है।