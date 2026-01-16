Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Virat Kohli and Anushka Sharma buys land in alibaug
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने अलीबाग में खरीदी 37.86 करोड़ रुपये में जमीन

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने अलीबाग में खरीदी 37.86 करोड़ रुपये में जमीन

संक्षेप:

क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने एक बड़ी जमीन खरीदी है। इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पति-पत्नी ने अलीबाग में दो प्लॉट मिलाकर 5.19 एकड़ जमीन को खरीदा है।

Jan 16, 2026 12:15 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने एक बड़ी जमीन खरीदी है। इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पति-पत्नी ने अलीबाग में दो प्लॉट मिलाकर 5.19 एकड़ जमीन को खरीदा है। इन्होंने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में यह जमीन खरीदी है। इसके लिए विराट और अनुष्का ने 37.86 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। कोस्टल एरिया में इस पति-पत्नी की यह दूसरी जमीन खरीदी है। इससे पहले इन्होंने 8 एकड़ जमीन खरीदा था। इस जमीन को फार्म हाउस बनाने के लिए खरीदा गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:IT कंपनी के शेयरों में 5% की उछाल, 3-3 एक्सपर्ट ने दी खरीदने की सलाह

कितनी दी स्टाम्प ड्यूटी

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने मंगलवार को इस जमीन को खरीदा है। इसके लिए सीआरई मैट्रिक्स की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने 2.27 करोड़ रुपये के स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया है।

विराट और अनुष्का ने जो जमीन खरीदी है। उसमें एक प्लॉट 3.6 एकड़ का है। जबकि दूसरी जमीन 1.55 एकड़ है। बता दें, इस समय रायगढ़ में बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है। मुंबई के बाहर यह शहर लोगों को आकर्षित कर रहा है।

ये भी पढ़ें:1 शेयर पर ₹23 का डिविडेंड, 10 टुकड़ों में होगा शेयरों का बंटवारा

तेजी के साथ बढ़ रही है कनेक्टिविटी

हाल के वर्षों में रायगढ़ के पसंदीदा लोकेशन बनकर उभरा है। इसके पीछे की वजह मुंबई से बेहतर कनेक्टिविटी को माना जा रहा है। मुंबई ट्रांस हारबर लिंक, फेरि और स्पीडबोट सर्विसेज की वजह से मुंबई और अलीबाग के बीच अब यात्रा का समय घट गया है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Virat Kohli Virat Kohli News anushka sharma अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।