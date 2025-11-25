Hindustan Hindi News
टेक जॉब्स का संकट: आईटी इंजीनियर अब चला रहा रैपिडो बाइक, वीडियो वायरल

संक्षेप:

Tue, 25 Nov 2025 09:33 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
इंस्टाग्राम पर एक वीडियो ने टेक सेक्टर में नौकरी के संकट पर चर्चा शुरू कर दी है। इसमें एक व्यक्ति ने बताया कि उसका दोस्त एक आईटी इंजीनियर है। उसे दो महीने से नौकरी नहीं मिली है। घर का लोन चुकाने के लिए अब वह नोएडा में रैपिडो बाइक चलाकर पार्ट-टाइम काम कर रहा है।

यह वीडियो नोमैडिक तेजू नामक यूजर ने ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी इलाके से पोस्ट किया था। उन्होंने बताया कि उनके दोस्त ने बेहतर नौकरी की तलाश में अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी, लेकिन हालात खराब हो गए। उस इलाके में फ्लैट की कीमत आमतौर पर 1 से 2 करोड़ रुपये के बीच है और महीने का किराया 30,000 से 35,000 रुपये तक जाता है। इस इंजीनियर ने भी पहले ऐसे ही एक फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहा था।

आखिर क्या किया उस इंजीनियर ने?

नौकरी न मिलने की वजह से, उसे अपना खुद का फ्लैट किराए पर चढ़ाना पड़ा और खुद एक दूसरा फ्लैट किराए से लेना पड़ा। अब घर की EMI भरने और कोई फिक्स्ड इनकम न होने के कारण, वह रैपिडो बाइक चलाने और कभी-कभार मिलने वाले फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पर निर्भर है।

लोगों ने सोशल मीडिया पर क्या कहा?

इस वीडियो ने ऑनलाइन एक बड़ी बहस छेड़ दी है, जहां लोग AI और कम नौकरियों की वजह से टेक कर्मचारियों की मुश्किलों पर बात कर रहे हैं।

एक यूजर ने कहा, "यह तो सिर्फ शुरुआत है... बहुत सारे लोग पहले ही अपनी नौकरी खो चुके हैं, और भविष्य में और लोग खोएंगे।"

दूसरे ने लिखा, "संक्षेप में - भारत में यह और भी मुश्किल होने वाला है... अगर किसी के पास विदेश जाने का मौका है तो दो बार मत सोचो, जब तक कि आपके पास कोई अच्छी योजना न हो।"

एक तीसरे यूजर ने कहा, "AI के बढ़ने के साथ स्थिति और खराब ही होगी," और लोगों को बड़े खर्चे (जैसे घर-गाड़ी का लोन) न लेने की सलाह दी।

एक और यूजर ने सुझाव दिया, "जो लोग पहले से ही होम लोन में हैं, उन्हें अभी कार्यवाही करनी चाहिए, फ्लैट को ऊंचे दाम पर बेचकर, नकदी इकट्ठा करनी चाहिए और लोन चुकाकर तनावमुक्त हो जाना चाहिए।"

