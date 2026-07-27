वायरल पोस्ट: बैंक में 100 करोड़, सिलिकॉन वैली छोड़ गांव लौटा, मियां-बीवी की लड़ाई की दुखदायी कहानी
मुख्य बातें
- इस कहानी का हीरो कभी सिलिकॉन वैली का चमकता सितारा था
- आज गांव में रहकर वीडियो बनाता है, जिसमें संघर्ष की लकीरें साफ दिखती हैं
- क्योंकि, जिंदगी में कभी-कभी सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता
विनीत के. ने सोशल मीडिया पर अपने एक कॉलेज के दोस्त की जीवन की कहानी साझा की है। कहानी ऐसे शख्स की है, जिसने करोड़ों रुपए कमाए, सिलिकॉन वैली में अपनी कंपनी खड़ी की, लेकिन आज वो गांव में रहकर भगवान की सेवा में वक्त बिताता है।
क्या है स्टोरी में
सिलिकॉन वैली...सपनों की नगरी। अमेरिका का वो शहर, जहां हर किसी को अपनी किस्मत आजमानी होती है। इसी वैली में एक भारतीय लड़के ने अपनी कंपनी बनाई, करोड़ों कमाए, 'सेल्फ-मेड डॉलर मिलियनेयर' बन गया। पर क्या पता था कि पैसे की ढेरियां उसके जीवन की खुशियां नहीं बचा पाएंगी?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस कहानी को उद्यमी Vineeth K ने X पर साझा किया है। उन्होंने लिखा—"मेरे कॉलेज के एक दोस्त ने सिलिकॉन वैली में कंपनी बनाई, ढेर सारा पैसा कमाया, पर दो साल पहले उसकी जिंदगी ऐसे बिखरी जैसे ताश के पत्ते।"
Vineeth ने इसे 'अब तक सुनी सबसे दुखद कहानियों' में से एक बताया है। हिन्दुस्तान इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है।
पत्नी और ससुराल से हुआ झगड़ा
कहानी में आगे बताया गया कि इस शख्स की पत्नी भी उसकी कॉलेज की ही साथी थी। मगर रिश्ते में ऐसी दरार आई कि झगड़े ससुराल तक पहुंच गए। पत्नी, ससुर और साले सबके साथ विवाद हो गया।
घरेलू कलह कोर्ट तक पहुंचा
इस झगड़े ने कोर्ट-कचहरी का रूप ले लिया। केस-मुकदमे शुरू हो गए। डिप्रेशन ने घेर लिया और सबसे बड़ा दर्द तब हुआ जब उसे अपने बच्चे से मिलने तक की इजाजत नहीं दी गई। Vineeth ने लिखा, "उसे अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया गया।"
गांव में रहता है, बैंक में ₹100 करोड़
हारकर उस शख्स ने अमेरिका छोड़ने का फैसला किया और भारत लौट आया। विनीत के मुताबिक, आज उसके बैंक में ₹100 करोड़ से ज्यादा पैसा है, लेकिन वो एक छोटे से गांव में रहता है।
विनीत ने लिखा है, "आज उसके पास ₹100+ करोड़ हैं, लेकिन वो एक छोटे से गांव में रहता है। भगवान की सेवा में वक्त बिताता है और हीलिंग व सर्वाइवल पर वीडियो बनाता है... ये वीडियो ज्यादा गहरे नहीं होते, उसकी आवाज में संघर्ष साफ सुनाई देता है।"
दिमागी शांति पैसे से नहीं खरीदी जाती
Vineeth ने इस अनुभव से सीख लेते हुए लिखा कि ये इकलौती ऐसी कहानी नहीं है जो उन्होंने सुनी है। उनका कहना है, "कोई भी पैसा मानसिक शांति की कमी को पूरा नहीं कर सकता। अपने दिमाग की उतनी ही रक्षा करो जितनी अपनी दौलत की करते हो।" यह पोस्ट वायरल हो गई और लोगों ने मेंटल हेल्थ, काम-जीवन संतुलन और असली खुशी पर खुलकर चर्चा शुरू कर दी।
लोगों ने क्या कहा?
एक यूजर ने लिखा, "मानसिक शांति और अच्छी नींद की कीमत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत से कहीं ज्यादा है।"
दूसरे ने कमेंट किया, "क्या पता कब जिंदगी करवट ले ले, रात से बच नहीं सकते।"
तीसरे ने लिखा, "आजकल जीवनसाथी चुनना सबसे मुश्किल काम है! पता नहीं क्या हो जाए।" वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा, "भगवान खुद उसकी रक्षा कर रहे हैं।"
वहीं कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पोस्ट के भरोसे पर सवाल भी उठाए और कहा कि कहानी केवल एक पक्ष है, हो सकता है पूरी सच्चाई इससे अलग हो। एक कट्टर टिप्पणी भी आई, "औरतें कुछ भी बर्बाद कर सकती हैं... बस पल भर में पलट जाती हैं।"
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें