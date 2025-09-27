इस चर्चित कंपनी के ‘मालिकों’ ने बेच दिया 6.22% हिस्सा, 4% लुढ़का शेयर

वीआईपी इंडस्ट्रीज (VIP Industries) के दो प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी शुक्रवार को ब्लॉक डील के जरिए बेचा है। प्रमोटर्स ने 6.22 प्रतिशत हिस्सेदारी घटाई है। ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए प्रमोटर्स ने 343.19 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए है।

वीआईपी इंडस्ट्रीज (VIP Industries) के दो प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी शुक्रवार को ब्लॉक डील के जरिए बेचा है। प्रमोटर्स ने 6.22 प्रतिशत हिस्सेदारी घटाई है। ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए प्रमोटर्स ने 343.19 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए है। शुक्रवार को वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर 4 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ 409 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

बीएसई पर उपलब्ध बल्क डील के डाटा के अनुसार Kiddy Plast Ltd और Piramal Vibhuti Investments ने 88.40 लाख शेयरों को बेचा है। प्रमोटर ग्रुप ने 388 रुपये से 388.25 रुपये प्रति शेयर के हिसाब बेच दिए थे।

प्रमोटर के पास 45.51% हिस्सा इस हिस्सेदारी की बिक्री से पहले प्रमोटर ग्रुप के पास 51.73 प्रतिशत है। अब हिस्सेदारी की बिक्री के बाद प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 45.51 प्रतिशत घटकर है।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा? पिछले 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 46 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव एक साल में 25 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ है। वीआईपी इंडस्ट्रीज के शेयर 52 वीक हाई 571 रुपये और 52 वीक लो लेवल 248.5 रुपये का है। कंपनी का मार्केट कैप 5809.63 करोड़ रुपये का है।

2 साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 37 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, 3 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 39 प्रतिशत गिरा है। 5 साल में स्टॉक का भाव 37 प्रतिशत ही बढ़ा है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 115 प्रतिशत की गिरावट आई है।

वीआईपी इंडस्ट्रीज ने इस साल अबतक कोई डिविडेंड नहीं दिया है। आखिरी बार कंपनी फरवरी 2024 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड दिया था।