इस कंपनी ने जीता ₹2035 करोड़ के सोलर प्रोजेक्ट का मेगा ऑर्डर, शेयर बने रॉकेट

Dec 24, 2025 11:19 am IST
Vikran Engineering Share Price: विक्रान इंजीनियरिंग के शेयर बुधवार को रॉकेट बन गए। एक झटके में ही इनके शेयरों में 15 प्रतिशत तक की तेजी आई और बीएसई पर ये 99.80 रुपये के इंट्राडे उच्चस्तर पर पहुंच गए। यह उछाल कंपनी को ओनिक्स रिन्यूएबल्स लिमिटेड से 2,035.26 करोड़ रुपये के एक प्रमुख ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) ऑर्डर मिलने की खबर के बाद आया। यह ऑर्डर महाराष्ट्र के कई स्थानों पर 600 मेगावाट एसी सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के विकास के लिए है।

प्रोजक्ट की डिटेल

कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में बताया कि यह प्रोजेक्ट 23 दिसंबर को प्रदान की गई है और इसे टर्नकी आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा। काम के दायरे में पूर्ण एंड टू एंड सर्विसेज, डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद, इंस्टालेशन, परीक्षण और कमीशनिंग, साथ ही सोलर पीवी मॉड्यूल और इन्वर्टर जैसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट की सप्लाई शामिल है। पूरी परियोजना को 12 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है।

कंपनी चेयरमैन की प्रतिक्रिया

विक्रान इंजीनियरिंग के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक राकेश मरखेडकर ने इस ऑर्डर पर कहा, “यह ऑर्डर विक्रान इंजीनियरिंग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और हमारे रिन्युएबल एनर्जी ईपीसी बिजनेस में आ रही मजबूत गति को दर्शाता है। यह हमारी इंजीनियरिंग गहराई, परियोजना प्रबंधन क्षमताओं और बड़े पैमाने की सौर परियोजनाओं को तेजी एवं गुणवत्ता के साथ पूरा करने की क्षमता में विश्वास का स्पष्ट संकेत है। ”

उन्होंने कहा, "यह जीत हमारे ऑर्डर बुक को सार्थक रूप से मजबूत करती है और हमें निरंतर विकास के लिए अच्छी स्थिति में लाती है, क्योंकि हम विश्वसनीय, समयबद्ध और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से भारत की स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करते रहेंगे।"

कंपनी ने यह भी नोट किया कि यह जीत उसके नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो को काफी बढ़ावा देती है और बिजली संचरण एवं वितरण, जल बुनियादी ढांचे और रेलवे विद्युतीकरण में उसकी व्यापक मौजूदगी के साथ सुसंगत है। कंपनी ने उच्च कार्यान्वयन मानकों को बनाए रखते हुए जटिल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भागीदारी बढ़ाने की अपनी रणनीति की पुष्टि की।

धर्मेश शाह द्वारा स्थापित विक्रान इंजीनियरिंग एक विविधतापूर्ण ईपीसी कंपनी है, जिसकी बिजली संचरण एवं वितरण, जल बुनियादी ढांचे और रेलवे विद्युतीकरण में स्थापित क्षमताएं हैं, साथ ही सौर ईपीसी और स्मार्ट मीटरिंग में इसकी ताकत बढ़ रही है।

