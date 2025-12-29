Hindustan Hindi News
9% तक चढ़ा स्टॉक, कीमत अब भी 110 रुपये से कम, कंपनी के 1000 MW का सोलर प्रोजेक्ट

IPO News: इसी साल शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली कंपनी Vikran Engineering के शेयरों में आज सोमवार को की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में आज कमजोर बाजार में भी करीब 9 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है।

Dec 29, 2025 03:25 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
IPO News: इसी साल शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली कंपनी Vikran Engineering के शेयरों में आज सोमवार को की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में आज कमजोर बाजार में भी करीब 9 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। बीते हफ्ते कंपनी को 1000 मेगावाट से अधिक का सोलर प्रोजेक्ट मिला था। जिसका असर कंपनी के शेयरों पर देखने को मिल रहा है।

बीएसई में आज सोमवार को Vikran Engineering के शेयर 101.35 रुपये के लेवल पर ओपन हुआ। करीब 9 प्रतिशत की तेजी के बाद कंपनी के शेयरों का भाव 100.35 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

मध्यप्रदेश में मिला नया काम

कंपनी ने पिछले हफ्के एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया की पीएम कुसुम योजना- सी के तहत उन्हें मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड की तरफ से 45.75 मेगावाट का वर्क ऑर्डर मिला है। कंपनी को यह काम विदिशा जिले में करना है।

चित्रकूट में भी कंपनी को मिला है काम

25 दिसंबर को स्टॉक एक्सचेंज को कंपनी ने बताया था कि उन्हें उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में काम मिला है। यह काम Vikran Engineering को एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने दिया था। 400 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट की वैल्यू 459.20 करोड़ रुपये है।

23 दिसंबर को कंपनी दी जानकारी में कहा था कि 600 मेगावाट का काम उन्हें महाराष्ट्र में मिला है। जिस वैल्यू 2035.26 करोड़ रुपये है। इस नई नवेली लिस्टेड कंपनी के पास अच्छा खासा वर्क ऑर्डर है। बता दें, कंपनी 52 वीक हाई 118.40 रुपये और 52 वीक लो लेवल 84.50 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 2665 करोड़ रुपये का है।

अगस्त में आया था आईपीओ

Vikran Engineering का आईपीओ इसी साल 26 अगस्त को खुला था। कंपनी ने आईपीओ के लिए 97 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है। आईपीओ का साइज 772 करोड़ रुपये का है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

