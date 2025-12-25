Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Vikran Engineering Share focus may tomorrow company wins 459 crore rupees order from NTPC Renewable Energy
एनर्जी सेक्टर में कंपनी ने की बड़ी डील, कल फोकस में रहेंगे शेयर, आपका है दांव?

संक्षेप:

कंपनी ने यह जानकारी गुरुवार, 25 दिसंबर को एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए दी। इस ऑर्डर को अगले 12 महीनों के भीतर पूरा किया जाना है, जिससे कंपनी की ऑर्डर बुक और मजबूत होगी। बता दें कि कल शुक्रवार को कंपनी के शेयर फोकस में रह सकते हैं।

Dec 25, 2025 06:50 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Vikran Engineering Share: विक्रान इंजीनियरिंग लिमिटेड को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से एक और बड़ी कामयाबी मिली है। कंपनी को NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड से उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में 400 मेगावाट का ग्रिड से जुड़ा सोलर प्रोजेक्ट मिला है। इस प्रोजेक्ट की कुल कीमत ₹459.20 करोड़ है, जिसमें GST शामिल नहीं है। कंपनी ने यह जानकारी गुरुवार, 25 दिसंबर को एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए दी। इस ऑर्डर को अगले 12 महीनों के भीतर पूरा किया जाना है, जिससे कंपनी की ऑर्डर बुक और मजबूत होगी। बता दें कि कल शुक्रवार को कंपनी के शेयर फोकस में रह सकते हैं।

कंपनी ने क्या कहा

कंपनी ने बताया कि यह कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी EPC मॉडल पर मिला है, जिसमें बैलेंस ऑफ सिस्टम (BoS) से जुड़े सभी काम शामिल हैं। इसके तहत सोलर प्लांट के लिए उपकरणों की ढुलाई, बीमा, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और गारंटी टेस्ट तक की जिम्मेदारी विक्रान इंजीनियरिंग की होगी। कंपनी ने साफ किया है कि यह ऑर्डर किसी घरेलू सरकारी इकाई से मिला है और इसमें प्रमोटर्स या किसी भी तरह के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन शामिल नहीं हैं।

यह नया ऑर्डर ऐसे समय पर आया है, जब कंपनी पहले से ही बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। इसी हफ्ते की शुरुआत में विक्रान इंजीनियरिंग को 600 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट के लिए ₹2,035 करोड़ का EPC ऑर्डर मिला था। लगातार मिल रहे इन बड़े प्रोजेक्ट्स से साफ है कि कंपनी यूटिलिटी-स्केल रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, खासकर सरकारी कंपनियों के साथ उसके रिश्ते गहरे हो रहे हैं।

क्या है डिटेल

इन खबरों का असर शेयर बाजार में भी साफ नजर आया है। इससे पहले ओनिक्स रिन्यूएबल्स से लगभग कंपनी के पूरे मार्केट कैप के बराबर ऑर्डर मिलने के बाद शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखी गई थी। बुधवार, 23 दिसंबर को स्टॉक करीब 14% तक चढ़ गया था और अगले दिन यानी 24 दिसंबर को यह 10.94% की बढ़त के साथ ₹96.13 पर बंद हुआ। NTPC रिन्यूएबल से मिला ताजा ₹459 करोड़ का ऑर्डर इस तेजी के बाद आया है, जिससे आने वाले दिनों में निवेशकों की नजर इस स्टॉक पर बनी रह सकती है।

