4 दिन में इस कंपनी को मिला 1000 mw का सोलर प्रोजेक्ट, शेयरों का भाव ₹100, 2 दिन में 16% की तेजी

Vikran Engineering Ltd Share Price: विक्रन इंजीनियरिंग के शेयर अगले हफ्ते फोकस में रहेंगे। शुक्रवार को कंपनी को एक बार फिर से नया प्रोजेक्ट मिला है। महज चार कारोबारी दिन में इस कंपनी को 1000 मेगावाट से अधिक का सोलर वर्क प्रोजेक्ट मिला है। ऐसे में अब देखना होगा कि निवेशकों का रुख इस कंपनी के शेयरों को लेकर सोमवार को कैसा रहता है। बता दें, बीते दो कारोबारी दिन में निवेशकों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस दौरान विक्रन इंजीनियरिंग के शेयरों की कीमतों में 16 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। 26 दिसंबर, दिन शुक्रवार को मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 4.40 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 100.75 रुपये के स्तर पर था।

मध्य प्रदेश से मिला नया वर्क ऑर्डर 26 दिसंबर को एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि उन्हें एमपी उर्जा विकास निगम लिमिटेड की तरफ से 45.75 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ है। कंपनी को विदिशा जिले में यह काम करना है।

इससे पहले 25 दिसंबर को कंपनी को एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड से 400 मेगावाट का काम मिला है। इस वर्क ऑर्डर की वैल्यू 459.20 करोड़ रुपये है। कंपनी को यह काम उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में करना है।

23 दिसंबर को महाराष्ट्र में मिला था काम कंपनी ने 23 दिसंबर को एक्सचेंज को बताया था कि उन्हें महाराष्ट्र में अलग-अलग सोलर प्रोजेक्ट्स के तहत 600 मेगावाट का काम मिला है। जिसकी कीमत 2035.26 करोड़ रुपये है। तीनों वर्क ऑर्डर को जोड़ लें तो कंपनी के पास 1000 मेगावाट से अधिक का काम महज एक हफ्ते में ही आ गया है।

बीएसई में बिक्रन इंजीनियरिंग का 52 वीक हाई 118.40 रुपये और 52 वीक लो लेवल 84.50 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 2598 करोड़ रुपये का है।