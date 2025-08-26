Vikran Engineering IPO subscibed 100 percent with in few hours of opening check GMP खुलते ही मची लूट, कुछ ही घंटे में 100% सब्सक्राइब हुआ सस्ता IPO, अभी कल भी रहेगा ओपन, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Vikran Engineering IPO subscibed 100 percent with in few hours of opening check GMP

खुलते ही मची लूट, कुछ ही घंटे में 100% सब्सक्राइब हुआ सस्ता IPO, अभी कल भी रहेगा ओपन

विक्रन इंजीनियरिंग आईपीओ (Vikran Engineering IPO) को पहले दिन ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। यह आईपीओ खुलने के कुछ ही घंटों के अंदर पूरा 100 प्रतिशत सब्सक्राइब किया जा चुका था। 3.52 बजे तक के डाटा के अनुसार इस आईपीओ को आज 2.05 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 04:14 PM
share Share
Follow Us on
खुलते ही मची लूट, कुछ ही घंटे में 100% सब्सक्राइब हुआ सस्ता IPO, अभी कल भी रहेगा ओपन

IPO News: विक्रन इंजीनियरिंग आईपीओ (Vikran Engineering IPO) को पहले दिन ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। यह आईपीओ खुलने के कुछ ही घंटों के अंदर पूरा 100 प्रतिशत सब्सक्राइब किया जा चुका था। 3.52 बजे तक के डाटा के अनुसार इस आईपीओ को आज 2.05 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। वहीं, रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 2.14 गुना सब्सक्राइब किया गया है। क्यूआईबी कैटगरी में पहले दिन 42 प्रतिशत और एनआईआई कैटगरी में 4.03 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। बता दें, विक्रन इंजीनियरिंग आईपीओ पर अभी 29 अगस्त तक दांव लगाने का मौका मिलेगा।

इस कंपनी में दिग्गज निवेशक आशीष कचौलिया ने भी दांव लगाया है।

ये भी पढ़ें:₹305 पर लिस्ट हुआ यह सस्ता IPO, निवेशकों को पहले दिन ही 20% तक का फायदा

क्या है प्राइस बैंड

विक्रन इंजीनियरिंग आईपीओ का प्राइस बैंड 92 रुपये से 97 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 148 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14356 रुपये का दांव लगाना होगा। बता दें, कंपनी का आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 25 अगस्त को खुला था। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 231.60 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

ये भी पढ़ें:खुल गए हैं 4 कंपनियों के IPO, आज से दांव लगाने का मिलेगा मौका

772 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी

विक्रन आईपीओ का साइज 772 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 7.43 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए 53 लाख शेयर जारी करेगी। बता दें, इस आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में होगी।

कितना है जीएमपी?

विक्रन इंजीनियरिंग आईपीओ का जीएमपी आज 18 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट कल ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 21 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। यानी दो दिन में इस आईपीओ का जीएमपी 3 रुपये तक लुढ़क गया है। बता दें, कंपनी के आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 21 रुपये प्रति शेयर है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

IPO IPO News Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।