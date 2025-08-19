Vikran engineering ipo price band set at 97 rs per share gmp issue detail is here ग्रे मार्केट में मुनाफा दे रहा यह आईपीओ, ₹97 है प्राइस बैंड, चेक करें डिटेल, Business Hindi News - Hindustan
Vikran engineering ipo price band set at 97 rs per share gmp issue detail is here

ग्रे मार्केट में मुनाफा दे रहा यह आईपीओ, ₹97 है प्राइस बैंड, चेक करें डिटेल

Vikran engineering ipo: विक्रान इंजीनियरिंग का 772 करोड़ रुपये का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 26 अगस्त को खुलेगा। विक्रान इंजीनियरिंग के गैर-सूचीबद्ध शेयर मंगलवार को ग्रे मार्केट में अच्छे प्रीमियम पर चल रहे थे।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 07:27 PM
Vikran engineering ipo: आईपीओ मार्केट में एक और कंपनी की एंट्री हो रही है। दरअसल, विक्रान इंजीनियरिंग का 772 करोड़ रुपये का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 26 अगस्त को खुलेगा। कंपनी ने बयान में कहा कि यह 29 अगस्त को बंद होगा। इसके लिए 92 से 97 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है। आईपीओ के एक लॉट में 148 शेयर होंगे। मतलब ये हुआ कि निवेशकों को कम से कम एक लॉट के लिए दांव लगाना पड़ेगा।

ग्रे मार्केट प्रीमियम

विक्रान इंजीनियरिंग के गैर-सूचीबद्ध शेयर मंगलवार को ग्रे मार्केट में अच्छे प्रीमियम पर चल रहे थे। कंपनी के गैर-सूचीबद्ध शेयर अनाधिकारिक बाजार में लगभग ₹109 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। इसका मतलब है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) ₹12 प्रति शेयर, या इश्यू प्राइस के अपर बैंड से 12.37 प्रतिशत अधिक है।

721 करोड़ रुपये के नए शेयर

यह आईपीओ 721 करोड़ रुपये के नए शेयरों और प्रवर्तकों द्वारा 51 करोड़ रुपये की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का संयोजन है। मुंबई स्थित यह कंपनी नए शेयरों की बिक्री से प्राप्त 541 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग वर्किंग कैपिटल आवश्यकताओं के वित्तपोषण और शेष राशि का उपयोग सामान्य कंपनी कामकाज के लिए करेगी। विक्रान इंजीनियरिंग आईपीओ ने 50% शेयर योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के लिए आरक्षित किए हैं, गैर-संस्थागत संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) के लिए 15% से कम नहीं और खुदरा निवेशकों के लिए 35% से कम शेयर आरक्षित नहीं किए हैं। बिगशेयर सर्विसेज आईपीओ के लिए रजिस्ट्रार है जबकि पैंटोमैथ कैपिटल एडवाइजर्स और ईसिस्टमैटिक्स कॉरपोरेट सर्विसेज बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं।

कंपनी के बारे में

विक्रान इंजीनियरिंग तेजी से बढ़ती भारतीय इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) कंपनियों में से एक है। 30 जून, 2025 तक इस कंपनी ने 14 राज्यों में 45 परियोजनाओं को पूरा कर लिया है, जिनका कुल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ₹1919.92 करोड़ है। कंपनी के पास 16 राज्यों में 44 चालू परियोजनाएं हैं, जिनका कुल ऑर्डर ₹5,120.21 करोड़ है, जिनमें से ऑर्डर बुक ₹2,442.44 करोड़ की है।

