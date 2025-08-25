दांव लगाने के लिए खुल रहा एक और IPO, 97 रुपये है शेयर का दाम, अभी से 19% पहुंच गया GMP

विक्रान इंजीनियरिंग का आईपीओ दांव लगाने के लिए 26 अगस्त से खुल रहा है। विक्रान इंजीनियरिंग के आईपीओ में शेयर का दाम 97 रुपये है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में अभी से 19 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं।

एक और आईपीओ दांव लगाने के लिए खुलने जा रहा है। यह विक्रान इंजीनियरिंग का आईपीओ है। कंपनी का आईपीओ 26 अगस्त 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है और यह 29 अगस्त तक खुला रहेगा। आईपीओ के खुलने से पहले ही विक्रान इंजीनियरिंग के शेयर ग्रे मार्केट में धमाल मचाए हुए हैं। विक्रान इंजीनियरिंग के शेयर अभी से 19 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ ग्रे मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। विक्रान इंजीनियरिंग के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 772 करोड़ रुपये तक है।

IPO में 97 रुपये है कंपनी के शेयर का दाम

विक्रान इंजीनियरिंग के आईपीओ (Vikran Engineering IPO) में शेयर का दाम 97 रुपये है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में अभी से 19 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो विक्रान इंजीनियरिंग के शेयर 116 रुपये पर लिस्ट हो सकते हैं। यानी, आईपीओ में जिन निवेशकों को विक्रान इंजीनियरिंग के शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 19 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। विक्रान इंजीनियरिंग के शेयर 3 सितंबर 2025 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट होंगे।