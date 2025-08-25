Vikran Engineering IPO Opening from 26 August IPO Price 97 rupee GMP reached over 19 Percent दांव लगाने के लिए खुल रहा एक और IPO, 97 रुपये है शेयर का दाम, अभी से 19% पहुंच गया GMP, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Vikran Engineering IPO Opening from 26 August IPO Price 97 rupee GMP reached over 19 Percent

दांव लगाने के लिए खुल रहा एक और IPO, 97 रुपये है शेयर का दाम, अभी से 19% पहुंच गया GMP

विक्रान इंजीनियरिंग का आईपीओ दांव लगाने के लिए 26 अगस्त से खुल रहा है। विक्रान इंजीनियरिंग के आईपीओ में शेयर का दाम 97 रुपये है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में अभी से 19 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 06:09 PM
एक और आईपीओ दांव लगाने के लिए खुलने जा रहा है। यह विक्रान इंजीनियरिंग का आईपीओ है। कंपनी का आईपीओ 26 अगस्त 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है और यह 29 अगस्त तक खुला रहेगा। आईपीओ के खुलने से पहले ही विक्रान इंजीनियरिंग के शेयर ग्रे मार्केट में धमाल मचाए हुए हैं। विक्रान इंजीनियरिंग के शेयर अभी से 19 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ ग्रे मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। विक्रान इंजीनियरिंग के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 772 करोड़ रुपये तक है।

IPO में 97 रुपये है कंपनी के शेयर का दाम
विक्रान इंजीनियरिंग के आईपीओ (Vikran Engineering IPO) में शेयर का दाम 97 रुपये है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में अभी से 19 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो विक्रान इंजीनियरिंग के शेयर 116 रुपये पर लिस्ट हो सकते हैं। यानी, आईपीओ में जिन निवेशकों को विक्रान इंजीनियरिंग के शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 19 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। विक्रान इंजीनियरिंग के शेयर 3 सितंबर 2025 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट होंगे।

अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं आम निवेशक
विक्रान इंजीनियरिंग के आईपीओ (Vikran Engineering IPO) में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की एक लॉट में 148 शेयर हैं। आईपीओ की एक लॉट के लिए आम निवेशकों को 14,356 रुपये का निवेश करना होगा। वहीं, आईपीओ की 13 लॉट के लिए निवेशकों को 1,86,628 रुपये का इनवेस्टमेंट करना होगा। विक्रान इंजीनियरिंग की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। विक्रान इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग, प्रेक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) कंपनी है। कंपनी के प्रोजेक्ट्स में अंडरग्राउंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सरफेस वाटर एक्सट्रैक्शन, ओवरहेड टैंक्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स शामिल हैं।

