484% बढ़ा सोलर कंपनी का मुनाफा, रॉकेट सा उड़े कंपनी के शेयर, पहुंचे 400 रुपये के पार

विक्रम सोलर के शेयर 13% से अधिक चढ़कर 407.85 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों ने 52 हफ्ते का नया हाई बनाया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में में सोलर कंपनी का मुनाफा 484% बढ़ गया है।

सोलर पावर बिजनेस से जुड़ी कंपनी विक्रम सोलर के शेयर बुधवार को रॉकेट बन गए हैं। विक्रम सोलर लिमिटेड के शेयर बुधवार को BSE में 13 पर्सेंट से ज्यादा उछलकर 407.85 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों ने 52 हफ्ते का अपना नया हाई भी बनाया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विक्रम सोलर के मुनाफे में तगड़ा उछाल आया है। पहली तिमाही में सोलर कंपनी का मुनाफा 484 पर्सेंट बढ़ गया है। विक्रम सोलर हाल ही में शेयर बाजार में उतरी है। कंपनी के शेयर 26 अगस्त को बाजार में लिस्ट हुए हैं।

484% बढ़ा है सोलर कंपनी का मुनाफा

विक्रम सोलर लिमिटेड का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 484 पर्सेंट बढ़कर 133.4 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का प्रॉफिट 22.8 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सोलर कंपनी का रेवेन्यू 79.7 पर्सेंट बढ़कर 1133.6 करोड़ रुपये रहा, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 630.9 करोड़ रुपये था। पहली तिमाही में विक्रम सोलर का इबिट्डा 244 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि के दौरान 114 करोड़ रुपये था।

सोलर मॉड्यूल्स की सप्लाई के लिए मिला ऑर्डर

विक्रम सोलर लिमिटेड (Vikram Solar) को एलएंडटी कंस्ट्रक्शन से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर 336 मेगावॉट के हाई-इफीशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स की सप्लाई के लिए है। इन सोलर मॉड्यूल्स का गुजरात में खावडा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में इस्तेमाल किया जाएगा। इस एग्रीमेंट के तहत विक्रम सोलर अपने इनोवेटिव हाइपरसोल G12R मॉड्यूल्स की डिलीवरी करेगा, जो कि N-टाइप टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं।