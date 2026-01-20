415% बढ़ा इस सोलर कंपनी का मुनाफा, निवेशकों में शेयर बेचकर निकलने की होड़
Vikram Solar share price: सोलर एनर्जी कंपोनेंट निर्माता विक्रम सोलर ने वित्त वर्ष 2025-26 की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही (Q3) के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही नतीजों के बीच कंपनी के शेयर मंगलवार को बुरी तरह बिखर गए। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर 10 पर्सेंट टूटकर 213 रुपये के स्तर पर आ गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। ट्रेडिंग के अंत में शेयर 9.71% टूटकर 214.90 पर आ गया। आइए जानते हैं कंपनी के कैसे रहे तिमाही नतीजे।
कैसे रहे तिमाही नतीजे
दिसंबर तिमाही के दौरान विक्रम सोलर ने कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 415% की बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 98 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 19 करोड़ रुपये था। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में मुख्य परिचालन से आय करीब 8% बढ़कर 1,105.95 करोड़ रुपये रही। पिछले साल की इसी अवधि में यह आंकड़ा 1,026.04 करोड़ रुपये था। दिसंबर तिमाही के दौरान कंपनी के कुल खर्चों में 3% की सालाना गिरावट दर्ज की गई और यह 977.73 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक साल पहले यह 1,008.27 करोड़ रुपये था। खर्चों में आई इस कमी का प्रमुख कारण कच्चे माल की लागत में गिरावट रही। निर्माण प्रक्रिया में उपयोग होने वाले कच्चे माल की लागत में सालाना आधार पर 9% से अधिक की कमी आई और यह घटकर 798.82 करोड़ रुपये रह गई, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह 881.05 करोड़ रुपये थी।
16 प्रतिशत एक्सपोर्ट ऑर्डर
कंपनी के पास 84 प्रतिशत घरेलू और 16 प्रतिशत एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं। इस तिमाही में सोलर मॉड्यूल की बिक्री बढ़कर 796 MW हो गई जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 590 MW थी, जो 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाती है। बता दें कि विक्रम सोलर लिमिटेड की मौजूदगी 39 देशों में है। विक्रम सोलर के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ज्ञानेश चौधरी ने कहा कि इस तिमाही में कंपनी ने मजबूत एग्जीक्यूशन वॉल्यूम और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में लगातार सुधार के दम पर शानदार और अनुशासित प्रदर्शन किया। इस तिमाही के दौरान, कंपनी ने 5 GW वल्लम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में ऑपरेशन शुरू किया, जो प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहा है।