Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Vikram Solar share crash q3 net profit surges over 400 percent YoY 98 crore rs revenues up
415% बढ़ा इस सोलर कंपनी का मुनाफा, निवेशकों में शेयर बेचकर निकलने की होड़

415% बढ़ा इस सोलर कंपनी का मुनाफा, निवेशकों में शेयर बेचकर निकलने की होड़

संक्षेप:

दिसंबर तिमाही के दौरान विक्रम सोलर ने कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 415% की बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 98 करोड़ रुपये हो गया। तिमाही नतीजों के बीच कंपनी के शेयर मंगलवार को बुरी तरह बिखर गए।

Jan 20, 2026 08:30 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Vikram Solar share price: सोलर एनर्जी कंपोनेंट निर्माता विक्रम सोलर ने वित्त वर्ष 2025-26 की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही (Q3) के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही नतीजों के बीच कंपनी के शेयर मंगलवार को बुरी तरह बिखर गए। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर 10 पर्सेंट टूटकर 213 रुपये के स्तर पर आ गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। ट्रेडिंग के अंत में शेयर 9.71% टूटकर 214.90 पर आ गया। आइए जानते हैं कंपनी के कैसे रहे तिमाही नतीजे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कैसे रहे तिमाही नतीजे

दिसंबर तिमाही के दौरान विक्रम सोलर ने कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 415% की बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 98 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 19 करोड़ रुपये था। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में मुख्य परिचालन से आय करीब 8% बढ़कर 1,105.95 करोड़ रुपये रही। पिछले साल की इसी अवधि में यह आंकड़ा 1,026.04 करोड़ रुपये था। दिसंबर तिमाही के दौरान कंपनी के कुल खर्चों में 3% की सालाना गिरावट दर्ज की गई और यह 977.73 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक साल पहले यह 1,008.27 करोड़ रुपये था। खर्चों में आई इस कमी का प्रमुख कारण कच्चे माल की लागत में गिरावट रही। निर्माण प्रक्रिया में उपयोग होने वाले कच्चे माल की लागत में सालाना आधार पर 9% से अधिक की कमी आई और यह घटकर 798.82 करोड़ रुपये रह गई, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह 881.05 करोड़ रुपये थी।

16 प्रतिशत एक्सपोर्ट ऑर्डर

कंपनी के पास 84 प्रतिशत घरेलू और 16 प्रतिशत एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं। इस तिमाही में सोलर मॉड्यूल की बिक्री बढ़कर 796 MW हो गई जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 590 MW थी, जो 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाती है। बता दें कि विक्रम सोलर लिमिटेड की मौजूदगी 39 देशों में है। विक्रम सोलर के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ज्ञानेश चौधरी ने कहा कि इस तिमाही में कंपनी ने मजबूत एग्जीक्यूशन वॉल्यूम और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में लगातार सुधार के दम पर शानदार और अनुशासित प्रदर्शन किया। इस तिमाही के दौरान, कंपनी ने 5 GW वल्लम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में ऑपरेशन शुरू किया, जो प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहा है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।