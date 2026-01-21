5 गुना से ज्यादा बढ़ा मुनाफा, फिर भी सोलर कंपनी के शेयर धड़ाम, दूसरे दिन भी 10% टूटे

संक्षेप: विक्रम सोलर के शेयर लगातार दूसरे दिन धड़ाम हो गए हैं। सोलर कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में 10% से ज्यादा टूटकर 191 रुपये पर पहुंच गए हैं। दिसंबर 2025 तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 5 गुना से ज्यादा बढ़ा है।

मजबूत वित्तीय नतीजों के बाद भी सोलर कंपनी विक्रम सोलर के शेयर लगातार दूसरे दिन धड़ाम हो गए हैं। विक्रम सोलर के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 10 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़ककर 191 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर बुधवार को 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर जा पहुंचे हैं। सोलर कंपनी के शेयरों में मंगलवार को भी तेज गिरावट देखने को मिली थी। विक्रम सोलर के शेयर मंगलवार को करीब 10 पर्सेंट की गिरावट के साथ 214.90 रुपये पर बंद हुए थे। विक्रम सोलर, सोलर मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है।

5 गुना से ज्यादा बढ़ा है सोलर कंपनी का मुनाफा

सोलर कंपनी विक्रम सोलर (Vikram Solar) का मुनाफा 5 गुना से अधिक बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी को 98.15 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 19.02 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। दिसंबर 2025 तिमाही में विक्रम सोलर का रेवेन्यू सालाना आधार पर 8 पर्सेंट बढ़कर 1106 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में सोलर कंपनी का रेवेन्यू 1026 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में विक्रम सोलर का इबिट्डा 142 पर्सेंट बढ़कर 205 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, मार्जिन सुधार के साथ 19 पर्सेंट पहुंच गया है।