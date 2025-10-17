1600% से ज्यादा बढ़ा मुनाफा, फिर भी सोलर कंपनी के शेयरों की 'बत्ती गुल'

संक्षेप: विक्रम सोलर के शेयर BSE में 3% की गिरावट के साथ 331.05 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर अपने IPO प्राइस से भी नीचे जा पहुंचे हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में विक्रम सोलर का मुनाफा 1636% बढ़ा है।

सोलर पावर बिजनेस से जुड़ी कंपनी विक्रम सोलर लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को 3 पर्सेंट की गिरावट के साथ 331.05 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर अपने IPO प्राइस से भी नीचे जा पहुंचे हैं। सितंबर 2025 तिमाही के जबरदस्त वित्तीय नतीजे भी विक्रम सोलर के शेयरों को रफ्तार नहीं दे सके हैं। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में विक्रम सोलर का मुनाफा 1636.5 पर्सेंट बढ़ा है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 407.85 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 312.50 रुपये है।

7 करोड़ रुपये से बढ़कर 128 करोड़ पहुंचा कंपनी का मुनाफा

विक्रम सोलर का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 1636.5 पर्सेंट बढ़कर 128 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में कंपनी का मुनाफा 7 करोड़ रुपये था। अगर चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही की बात करें तो विक्रम सोलर का मुनाफा 262 करोड़ रुपये रहा है। पिछले साल की समान अवधि में कंपनी का मुनाफा 30 करोड़ रुपये था। यानी, कंपनी के मुनाफे में 767 पर्सेंट से ज्यादा का जोरदार उछाल आया है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 9 पर्सेंट बढ़कर 1110 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी का इबिट्डा मार्जिन 8 पर्सेंट सुधरकर 21 पर्सेंट पहुंच गया है।