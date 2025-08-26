सिर्फ 2% फायदे पर हुई लिस्टिंग, फिर रॉकेट बन गया शेयर, 380 रुपये के ऊपर पहुंचा दाम

सुस्त लिस्टिंग के बाद विक्रम सोलर के शेयरों में अच्छी तेजी आई है। कंपनी के शेयर लिस्टिंग के ठीक बाद BSE में 11% से अधिक की तेजी के साथ 381.70 रुपये पर पहुंच गए। NSE पर भी कंपनी के शेयर 11% से ज्यादा के उछाल के साथ 381.65 रुपये पर जा पहुंचे।

सोलर पावर कारोबार से जुड़ी कंपनी विक्रम सोलर की शेयर बाजार में सुस्त शुरुआत हुई। विक्रम सोलर के शेयर मंगलवार को BSE में 2.4 फीसदी के फायदे के साथ 340 रुपये पर लिस्ट हुए। वहीं, कंपनी के शेयर NSE में सिर्फ 1.81 फीसदी के प्रीमियम के साथ 338 रुपये पर लिस्ट हुए। आईपीओ में विक्रम सोलर के शेयर का दाम 338 रुपये था। कंपनी के आईपीओ पर 56 गुना से ज्यादा दांव लगा था और लिस्टिंग से पहले विक्रम सोलर के शेयर ग्रे मार्केट में 11 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे के साथ कारोबार कर रहे थे। विक्रम सोलर की शुरुआत साल 2005 में हुई है। कंपनी सोलर फोटो-वॉल्टिक (PV) मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है।

लिस्टिंग के बाद विक्रम सोलर के शेयरों में धमाकेदार तेजी

सुस्त लिस्टिंग के बाद विक्रम सोलर के शेयरों में अच्छी तेजी आई है। सोलर कंपनी के शेयर लिस्टिंग के ठीक बाद BSE में 11 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 381.70 रुपये पर पहुंच गए। NSE पर भी कंपनी के शेयर 11 पर्सेंट से ज्यादा के उछाल के साथ 381.65 रुपये पर जा पहुंचे। विक्रम सोलर का आईपीओ दांव लगाने के लिए 19 अगस्त को खुला था और यह 21 अगस्त तक ओपन रहा। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 2079.37 करोड़ रुपये तक का था।