19 अगस्त से खुल रहा सोलर कंपनी का IPO, अभी से ही ₹69 प्रीमियम पर GMP

विक्रम सोलर का आईपीओ 19 अगस्त को खुलेगा और 21 अगस्त को बंद होगा। एंकर बुक 18 अगस्त को खुलेगी। शेयर आवंटन 22 अगस्त को होगा और स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टिंग 26 अगस्त को होगी।

Vikram Solar IPO: अगर आप आईपीओ में पैसे लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह काम की खबर हो सकती है। अगले सप्ताह विक्रम सोलर का आईपीओ आ रहा है। कोलकाता स्थित फोटोवोल्टिक मॉड्यूल निर्माता ने अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 315-332 रुपये प्रति शेयर तय किया है। यह मौजूदा गैर-सूचीबद्ध बाजार वैल्यू 385 रुपये प्रति शेयर से कम है। इस सीमा के ऊपरी छोर पर, विक्रम सोलर का मार्केट कैप लगभग 14,190 करोड़ रुपये होगा। विक्रम सोलर का आईपीओ 19 अगस्त को खुलेगा और 21 अगस्त को बंद होगा। एंकर बुक 18 अगस्त को खुलेगी। शेयर आवंटन 22 अगस्त को होगा और स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टिंग 26 अगस्त को होगी।

क्या है डिटेल विक्रम सोलर के आईपीओ में 1,500 करोड़ रुपये के नए शेयर बिक्री घटक और इसके प्रमोटर ज्ञानेश चौधरी, विक्रम कैपिटल मैनेजमेंट और अनिल चौधरी द्वारा 1,74,50,882 इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल है, जिसकी कीमत मूल्य बैंड के ऊपरी छोर पर 579.37 करोड़ रुपये है। कंपनी आईपीओ के जरिए कुल 2079.37 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। नए इश्यू से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग चरण-I और चरण-II परियोजना के लिए पूंजीगत व्यय के आंशिक वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। हालांकि, विक्रय शेयरधारकों से प्राप्त आय केवल उन्हीं को मिलेगी। कंपनी को ग्रे मार्केट में ₹69 प्रति शेयर का प्रीमियम मिल रहा है, जो प्राइस बैंड के ऊपरी छोर पर 21 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना दर्शाता है।