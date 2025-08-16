Vikram Solar IPO going to open from 19 august GMP 60 rupee per share 19 अगस्त को खुल रहा सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाने वाली कंपनी का IPO, ग्रे मार्केट आज दिखा रहा ₹60 का फायदा, Business Hindi News - Hindustan
IPO News: अगले हफ्ते कई मेनबोर्ड कंपनियों के आईपीओ ओपन हो रहे हैं। उन्ही कंपनियों में से एक विक्रम सोलर आईपीओ (Vikram Solar IPO) भी है। कंपनी के आईपीओ का साइज 2079.37 करोड़ रुपये का है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 04:09 PM
19 अगस्त को खुल रहा सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाने वाली कंपनी का IPO, ग्रे मार्केट आज दिखा रहा ₹60 का फायदा

IPO News: अगले हफ्ते कई मेनबोर्ड कंपनियों के आईपीओ ओपन हो रहे हैं। उन्ही कंपनियों में से एक विक्रम सोलर आईपीओ (Vikram Solar IPO) भी है। कंपनी के आईपीओ का साइज 2079.37 करोड़ रुपये का है। कंपनी सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाती है। बता दें, यह आईपीओ 19 अगस्त को ओपन खुल रहा है। विक्रम सोलर का ग्रे मार्केट में अच्छा प्रदर्शन जारी है।

कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि 4.52 करोड़ फ्रेश जारी करेगी। वहीं, 1.75 करोड़ शेयर मौजूदा निवेशक आईपीओ के जरिए बेचते नजर आएंगे। विक्रम सोलर आईपीओ 19 अगस्त को खुल रहा है। इस आईपीओ पर रिटेल निवेशकों के पास 21 अगस्त तक दांव लगाने का मौका मिलेगा।

क्या है प्राइस बैंड? (Vikram Solar IPO Price Band)

विक्रम सोलर आईपीओ का प्राइस 315 रुपये से 332 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 45 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14,175 रुपये का दांव लगाना होगा। यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है इसलिए इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में होगी। कंपनी की लिस्टिंग 26 अगस्त को प्रस्तावित है।

किसके लिए कितना हिस्सा?

क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए अधिकमत 50 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रह सकता है। वहीं, रिटेल निवेशकों को 35 प्रतिशत हिस्सा कम से कम मिलेगा। एनआईआई की बात करें तो निवेशकों के लिए कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रहेगा।

क्या है ग्रे मार्केट में हाल?

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में यह आईपीओ 60.50 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। कल आईपीओ का जीएमपी 60 रुपये प्रति शेयर था। इस आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 69 रुपये प्रति शेयर रहा है। हालांकि, तब से अबतक जीएमपी 8.5 रुपये घट चुका है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

