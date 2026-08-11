टाटा ट्रस्ट में एक और बड़ा इस्तीफा, विजय सिंह ने छोड़ा पद

टाटा ट्रस्ट्स के अंदरखाने चल रहे विवाद के बीच एक और बड़ा इस्तीफा हुआ है। दरअसल, टाटा ट्रस्ट्स के वाइस-चेयरमैन विजय सिंह ने 14 अगस्त को अपना मौजूदा कार्यकाल खत्म होने से पहले ही सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) के ट्रस्टी का पद छोड़ दिया है। पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह ने SRTT में दोबारा कार्यकाल न लेने का फैसला किया है। हालांकि, वे सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) के ट्रस्टी बने रहेंगे। बता दें कि टाटा ट्रस्ट्स मुख्य रूप से SRTT और SDTT का हिस्सा है और ये ग्रुप होल्डिंग कंपनी के लगभग 66 प्रतिशत हिस्सा कंट्रोल करते हैं।

टाटा ट्रस्ट्स में कई मतभेद ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब टाटा ट्रस्ट्स के भीतर कई तरह के मतभेद चल रहे हैं। बीते कुछ समय से विवाद था और यही वजह है कि सर रतन टाटा ट्रस्ट की ट्रस्टी मीटिंग करने की क्षमता को सीमित कर दिया गया है। हालांकि, इसके खिलाफ अपील भी की गई है।

13 अगस्त को ट्रस्ट्स की बैठक बता दें कि टाटा संस की 18 अगस्त को होने वाली सालाना आम बैठक (AGM) से पहले, टाटा ट्रस्ट्स बोर्ड 13 अगस्त को खातों और अन्य मामलों पर विचार करने और उन्हें मंजूरी देने के लिए बैठक करेगा। इस बैठक में एन. चंद्रशेखरन का चेयरमैन के तौर पर कार्यकाल बढ़ाने का मुद्दा अहम हो सकता है। ट्रस्ट्स ने महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर से एक बार की छूट मांगी है ताकि सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी बैठक कर सकें और ट्रस्ट के खातों व अन्य मामलों पर विचार कर सकें।

अगर सर रतन टाटा ट्रस्ट को चैरिटी कमिश्नर से मंजूरी नहीं मिलती है तो उसे 18 अगस्त को टाटा संस की AGM में अपने वोटिंग अधिकारों का इस्तेमाल करने में भी मुश्किल हो सकती है। इस मुद्दे ने शेयरधारकों की अहम बैठक को लेकर अनिश्चितता और बढ़ा दी है।

18 अगस्त को टाटा संस की AGM में शेयरधारक चंद्रशेखरन को डायरेक्टर के तौर पर फिर से नियुक्त करने पर विचार कर सकते हैं। टाटा संस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर उनका मौजूदा कार्यकाल अगले साल फरवरी में खत्म हो रहा है। उनके कार्यकाल को बढ़ाने के किसी भी फैसले के लिए टाटा संस के मुख्य शेयरधारक, टाटा ट्रस्ट्स के समर्थन की जरूरत होगी।