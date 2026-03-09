25% तक गिर सकता है शेयर बाजार, निवेशकों को विजय केडिया की चेतावनी

शेयर बाजार में हालिया उतार-चढ़ाव के बीच दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने निवेशकों को बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए बाजार में 20–25% तक की गिरावट भी देखने को मिल सकती है।

Vijay Kedia on Stock Market: शेयर बाजार में हालिया उतार-चढ़ाव के बीच दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने निवेशकों को बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए बाजार में 20–25% तक की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि निवेशकों को ऐसे समय के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए और घबराकर फैसले लेने से बचना चाहिए।

क्या है कारण केडिया के मुताबिक, अभी बाजार में जो अस्थिरता दिख रही है, उसके पीछे दो बड़े कारण हैं—कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और दुनिया में बढ़ती भू-राजनीतिक तनाव की स्थिति। इन कारणों से निवेशकों का भरोसा थोड़ा कमजोर हुआ है और कई लोग जोखिम लेने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई और आर्थिक विकास की रफ्तार पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए बाजार में दबाव बन रहा है।

धैर्य रखने की सलाह हालांकि, उन्होंने निवेशकों को घबराने के बजाय धैर्य रखने की सलाह दी है। केडिया का कहना है कि बाजार के बिल्कुल निचले स्तर को पकड़ने की कोशिश करना समझदारी नहीं है। बेहतर यह है कि पहले बाजार को स्थिर होने दिया जाए और उसके बाद ही नई खरीदारी के बारे में सोचा जाए। उनका मानना है कि अगर निवेशक 3 से 4 साल का नजरिया रखकर निवेश करें तो वे इस तरह की छोटी-मोटी गिरावट से आसानी से निकल सकते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि निवेश करते समय जल्दबाजी या ज्यादा जोखिम लेने से बचना चाहिए। केडिया के अनुसार किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसके बिजनेस और फंडामेंटल को अच्छी तरह समझना जरूरी है। अगर कंपनी के बारे में सही जानकारी और भरोसा नहीं है तो सिर्फ तेजी के लालच में निवेश नहीं करना चाहिए।

सेक्टर वाइज फोकस सेक्टर की बात करें तो केडिया फिलहाल आईटी सेक्टर को लेकर थोड़ा सतर्क नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा स्तर पर वे आईटी कंपनियों में नई खरीदारी करने से बचेंगे। वहीं, डिफेंस सेक्टर को लेकर भी उन्होंने कहा कि अभी कई शेयर काफी महंगे दिखाई दे रहे हैं, हालांकि लंबे समय में इस सेक्टर की ग्रोथ की संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं क्योंकि सरकार रक्षा खर्च और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर लगातार जोर दे रही है।