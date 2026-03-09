Hindustan Hindi News
25% तक गिर सकता है शेयर बाजार, निवेशकों को विजय केडिया की चेतावनी

Mar 09, 2026 07:37 pm IST
शेयर बाजार में हालिया उतार-चढ़ाव के बीच दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने निवेशकों को बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए बाजार में 20–25% तक की गिरावट भी देखने को मिल सकती है।

Vijay Kedia on Stock Market: शेयर बाजार में हालिया उतार-चढ़ाव के बीच दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने निवेशकों को बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए बाजार में 20–25% तक की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि निवेशकों को ऐसे समय के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए और घबराकर फैसले लेने से बचना चाहिए।

क्या है कारण

केडिया के मुताबिक, अभी बाजार में जो अस्थिरता दिख रही है, उसके पीछे दो बड़े कारण हैं—कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और दुनिया में बढ़ती भू-राजनीतिक तनाव की स्थिति। इन कारणों से निवेशकों का भरोसा थोड़ा कमजोर हुआ है और कई लोग जोखिम लेने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई और आर्थिक विकास की रफ्तार पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए बाजार में दबाव बन रहा है।

धैर्य रखने की सलाह

हालांकि, उन्होंने निवेशकों को घबराने के बजाय धैर्य रखने की सलाह दी है। केडिया का कहना है कि बाजार के बिल्कुल निचले स्तर को पकड़ने की कोशिश करना समझदारी नहीं है। बेहतर यह है कि पहले बाजार को स्थिर होने दिया जाए और उसके बाद ही नई खरीदारी के बारे में सोचा जाए। उनका मानना है कि अगर निवेशक 3 से 4 साल का नजरिया रखकर निवेश करें तो वे इस तरह की छोटी-मोटी गिरावट से आसानी से निकल सकते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि निवेश करते समय जल्दबाजी या ज्यादा जोखिम लेने से बचना चाहिए। केडिया के अनुसार किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसके बिजनेस और फंडामेंटल को अच्छी तरह समझना जरूरी है। अगर कंपनी के बारे में सही जानकारी और भरोसा नहीं है तो सिर्फ तेजी के लालच में निवेश नहीं करना चाहिए।

सेक्टर वाइज फोकस

सेक्टर की बात करें तो केडिया फिलहाल आईटी सेक्टर को लेकर थोड़ा सतर्क नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा स्तर पर वे आईटी कंपनियों में नई खरीदारी करने से बचेंगे। वहीं, डिफेंस सेक्टर को लेकर भी उन्होंने कहा कि अभी कई शेयर काफी महंगे दिखाई दे रहे हैं, हालांकि लंबे समय में इस सेक्टर की ग्रोथ की संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं क्योंकि सरकार रक्षा खर्च और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर लगातार जोर दे रही है।

इसके उलट केडिया इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी कंपनियों यानी पीएसयू सेक्टर को लेकर ज्यादा सकारात्मक हैं। उनका मानना है कि सरकार का कैपेक्स बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर फोकस इन सेक्टरों को आने वाले समय में फायदा पहुंचा सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत अभी भी एक बड़े बुल मार्केट का हिस्सा है, लेकिन इस दौर में निवेशकों को बहुत सोच-समझकर और चुनिंदा शेयरों में ही निवेश करना चाहिए।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

