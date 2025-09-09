15 सितंबर को ओपन हो रहा है विजय केडिया के सपोर्ट वाला IPO, अडानी ग्रुप भी है कंपनी की क्लाइंट, GMP पहुंचा ₹100

विजय केडिया (Vijay Kedia) के सपोर्ट वाली कंपनी टेक डिफेंस लैब सॉल्यूंशस (TechDefence Labs IPO) का आईपीओ ओपन होने जा रहा है। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड का ऐलान कर दिया है।

विजय केडिया (Vijay Kedia) के सपोर्ट वाली कंपनी टेक डिफेंस लैब सॉल्यूंशस (TechDefence Labs IPO) का आईपीओ ओपन होने जा रहा है। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड का ऐलान कर दिया है। इस आईपीओ का साइज 38.99 करोड़ रुपये का है। कंपनी का इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। बता दें, आईपीओ के जरिए यह कंपनी 20 लाख नए शेयर जारी करेगी।

क्या है प्राइस बैंड? इस आईपीओ का प्राइस बैंड 183 रुपये से 190 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 600 शेयरों का एक लॉट बनाया है। लेकिन एक रिटेल निवेशक को कम से कम 2,31,600 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा। बता दें, कंपनी ने रिटेल निवेशकों के लिए कम से कम 2 लॉट पर एक साथ दांव लगाने का नियम बनाया है।

यह आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 12 सितंबर को ही ओपन हो जाएगा। कंपनी एंकर निवेशकों से 11.09 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास करेगी। बता दें, रिटेल निवेशकों के लिए यह आईपीओ 15 सितंबर को खुल जाएगा। कंपनी का आईपीओ 17 सितंबर तक ओपन रहेगा।

क्या करती है कंपनी इस कंपनी की स्थापना 2017 में हुई थी। कंपनी साइबरसिक्योरिटी से जुड़ा काम करती है। कंपनी की सर्विसेज में एमएसएसपी सॉल्यूशंस, साइबर प्रोग्राम मैनेजमेंट, वीएपीटी आदि है। इस कंपनी के क्लाइंट्स में अडानी ग्रुप, जेनसार टेक्नोलॉजी, केडिया कैपिटल, एस्ट्रल लिमिटेड आदि है।

ग्रे मार्केट से मिले अच्छे संकेत (TechDefence Labs IPO GMP Today) इंवेस्टर्सगेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में भी इस एसएमई कंपनी का आईपीओ मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 100 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। आज का जीएमपी संकेत दे रहा है कि लिस्टिंग के दिन यह स्टॉक 51.81 प्रतिशत का रिटर्न दे सकता है। हालांकि, जीएमपी में बदलाव होते रहते हैं। ऐसे में ग्रे मार्केट का ट्रेंड आने वाले दिनों में कैसा रहता है यह काफी महत्वपूर्ण है।