109% पहुंच गया GMP, आईपीओ पर लगा 718 गुना दांव, विजय केडिया का कंपनी में बड़ा हिस्सा

दिग्गज निवेशक विजय केडिया के सपोर्ट वाली कंपनी टेकडी साइबरसिक्योरिटी के शेयर ग्रे मार्केट में धमाल मचाए हुए हैं। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में करीब 109 पर्सेंट के प्रीमियम पर पहुंच गए हैं। टेकडी साइबरसिक्योरिटी के शेयरों का मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) तगड़ी लिस्टिंग का इशारा कर रहा है। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 15 सितंबर 2025 को खुला था और यह 17 सितंबर तक ओपन रहा। टेकडी साइबरसिक्योरिटी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 38.99 करोड़ रुपये तक का था। कंपनी के शेयर सोमवार 22 सितंबर 2025 को बाजार में लिस्ट होंगे।

193 रुपये शेयर का दाम, 210 रुपये पहुंच गया GMP

IPO में टेकडी साइबरसिक्योरिटी के शेयर का दाम 193 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम बढ़कर अब 210 रुपये पहुंच गया है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का यह प्रीमियम शुक्रवार दोपहर 2.30 बजे तक का है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में करीब 109 पर्सेंट के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं।

कंपनी में विजय केडिया की 7% से ज्यादा हिस्सेदारी

दिग्गज निवेशक विजय केडिया का टेकडी साइबरसिक्योरिटी पर बड़ा दांव है। विजय केडिया की कंपनी में 7.2 पर्सेंट हिस्सेदारी है। वहीं, Ativir फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी में 1.25 पर्सेंट हिस्सेदारी है। प्रमोटर्स की टेकडी साइबरसिक्योरिटी में 86.61 पर्सेंट हिस्सेदारी है। सनी पीयूष कुमार वाघेला और वाघेला पीयूष रसिकलाल, कंपनी के प्रमोटर्स हैं।