Vijay Kedia Stock TAC Infosec surged over 970 Percent Company giving Bonus Share विजय केडिया के पास इस कंपनी के 1500000 से ज्यादा शेयर, 1 पर 1 फ्री शेयर बांट रही कंपनी, 970% चढ़ चुका है दाम, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Vijay Kedia Stock TAC Infosec surged over 970 Percent Company giving Bonus Share

विजय केडिया के पास इस कंपनी के 1500000 से ज्यादा शेयर, 1 पर 1 फ्री शेयर बांट रही कंपनी, 970% चढ़ चुका है दाम

विजय केडिया फैमिली के पास टीएसी इंफोसेक के 15 लाख से ज्यादा शेयर हैं। कंपनी ने पिछले दिनों अपने शेयरधारकों को 1 फ्री शेयर बांटने का ऐलान किया है। कंपनी के शेयर पिछले डेढ़ साल में 970% से ज्यादा उछल गए हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 01:09 PM
share Share
Follow Us on
विजय केडिया के पास इस कंपनी के 1500000 से ज्यादा शेयर, 1 पर 1 फ्री शेयर बांट रही कंपनी, 970% चढ़ चुका है दाम

दिग्गज निवेशक विजय केडिया के पोर्टफोलियो में शामिल कंपनी टीएसी इंफोसेक के शेयर मंगलवार को उछाल के साथ 1144.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले डेढ़ साल में टीएसी इंफोसेक के शेयर 970 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी ने पिछले दिनों अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने का ऐलान किया है। टीएसी इंफोसेक 1:1 के अनुपात में निवेशकों को बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटेगी। कंपनी ने अभी बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है। विजय केडिया और उनकी फैमिली का टीएसी इंफोसेक पर बड़ा दांव है।

केडिया फैमिली के पास टीएसी इंफोसेक के 15 लाख से ज्यादा शेयर
विजय केडिया और उनकी फैमिली के पास टीएसी इंफोसेक के टोटल 15,30,000 शेयर हैं। कंपनी में केडिया फैमिली की कुल हिस्सेदारी 14.6 पर्सेंट हिस्सेदारी है। विजय केडिया के पर्सनल पोर्टफोलियो में टीएसी इंफोसेक के 11,47,500 शेयर हैं। कंपनी में विजय केडिया की हिस्सेदारी 10.95 पर्सेंट है। वहीं, विजय केडिया के बेटे अंकित केडिया के पास टीएसी इंफोसेक के 3,82,500 शेयर हैं। कंपनी में अंकित केडिया की 3.65 पर्सेंट हिस्सेदारी है। कंपनी की शेयरहोल्डिंग का यह डेटा मार्च 2025 तिमाही तक का है।

ये भी पढ़ें:670 रुपये तक जा सकते हैं कल्याण ज्वैलर्स के शेयर, 50% तक उछल सकता है शेयर का दाम

IPO प्राइस से 970% से ज्यादा उछल गए कंपनी के शेयर
टीएसी इंफोसेक (TAC Infosec) का आईपीओ दांव लगाने के लिए 27 मार्च 2024 को खुला था और यह 2 अप्रैल तक ओपन रहा। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 106 रुपये था। टीएसी इंफोसेक के शेयर 7 अक्टूबर 2025 को 1144.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। IPO प्राइस के मुकाबले पिछले डेढ़ साल में कंपनी के शेयर 970 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। साइबर सिक्योरिटी सेगमेंट से जुड़ी कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1697 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 619.90 रुपये है। टीएसी इंफोसेक का आईपीओ टोटल 422.03 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 433.8 गुना दांव लगा था।

Business Latest News Share Market Bonus Share अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।