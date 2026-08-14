10 गुना बढ़ा मुनाफा, विजय केडिया के पास कंपनी के 24 लाख शेयर, 100 रुपये से कम है शेयर का दाम

सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी ओम इंफ्रा लिमिटेड में जबरदस्त टर्नअराउंड देखने को मिला है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ओम इंफ्रा को 11.83 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 0.99 करोड़ (99.06 लाख रुपये) का मुनाफा हुआ था। शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक विजय केडिया का ओम इंफ्रा पर बड़ा दांव है। ओम इंफ्रा के शेयर शुक्रवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में 85.33 रुपये पर बंद हुए हैं।

कंपनी को मिले हैं 1050 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ओम इंफ्रा लिमिटेड का ऑपरेशंस से मिलने वाला रेवेन्यू सालाना आधार पर 21 पर्सेंट बढ़कर 120.71 करोड़ रुपये रहा है, यह कंपनी के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बेहतर क्रियान्वयन को दर्शाता है। पहली तिमाही में ओम इंफ्रा का इबिट्डा 11.10 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 1.30 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का इबिट्डा मार्जिन बढ़कर 9.01 पर्सेंट पहुंच गया है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 1.26 पर्सेंट था। ओम इंफ्रा लिमिटेड छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 1050 करोड़ रुपये के डैम एंड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए L1 बिडर (सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी) के रूप में उभरी है।

विजय केडिया के पास कंपनी के 24 लाख शेयर

दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया का ओम इंफ्रा लिमिटेड (Om Infra) पर बड़ा दांव है। विजय केडिया ने अपनी इनवेस्टमेंट फर्म केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पर दांव लगाया हुआ है। केडिया सिक्योरिटीज ने ओम इंफ्रा लिमिटेड के 24,00,000 शेयर खरीद रखे हैं। कंपनी में केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड की 2.49 पर्सेंट हिस्सेदारी है। क्वांट म्यूचुअल फंड का भी ओम इंफ्रा पर दांव है। क्वांट म्यूचुअल फंड के पास कंपनी के 39,12,619 शेयर हैं। कंपनी में क्वांट म्यूचुअल फंड की 4.06 पर्सेंट हिस्सेदारी है।