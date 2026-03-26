बाजार में उथल-पुथल के बीच विजय केडिया ने यह सलाह, निवेशकों के लिए जानना जरूरी
Vijay Kedia On Stock Market: शेयर बाजार में इन दिनों तेज उतार-चढ़ाव ने निवेशकों की नींद उड़ा दी है। स्क्रीन पर गिरते हुए पोर्टफोलियो को देखकर कई लोग घबरा रहे हैं।
Vijay Kedia On Stock Market: शेयर बाजार में इन दिनों तेज उतार-चढ़ाव ने निवेशकों की नींद उड़ा दी है। स्क्रीन पर गिरते हुए पोर्टफोलियो को देखकर कई लोग घबरा रहे हैं। इसी बीच दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने निवेशकों को शांत रहने और घबराने से बचने की सलाह दी है। उन्होंने साफ कहा कि बाजार की गिरावट सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि इंसान के धैर्य और मानसिक संतुलन की भी परीक्षा लेती है।
क्या है डिटेल
विजय केडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में बहुत आसान भाषा में बड़ी बात समझाई। उन्होंने कहा कि डिमैट अकाउंट में दिख रहा पैसा असल में बाजार का होता है, जबकि बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा ही आपका असली होता है। उनके मुताबिक, जब तक आप शेयर बेचते नहीं हैं, तब तक ना मुनाफा असली होता है और ना ही नुकसान। यानी अभी जो गिरावट दिख रही है, वो सिर्फ ‘पेपर लॉस’ है।
उनकी यह बात इसलिए भी खास है क्योंकि हाल के सालों में बड़ी संख्या में नए निवेशक बाजार में आए हैं, जिन्होंने सिर्फ तेजी का दौर देखा है। ऐसे में जैसे ही बाजार गिरता है, डर और घबराहट बढ़ जाती है। केडिया ने कहा कि घबराने से ना तो नुकसान रुकता है और ना ही मुनाफा बढ़ता है, बल्कि इससे इंसान का मूड, शांति और परिवार तक प्रभावित होता है।
उन्होंने यह भी माना कि मौजूदा गिरावट का असर उनके अपने पोर्टफोलियो पर भी पड़ा है, लेकिन उन्होंने इसे सीखने का मौका बताया। उनके मुताबिक, बाजार की गिरावट कोई संकट नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है, जो निवेशकों को मजबूत बनाती है। ये वही समय होता है जब असली निवेशक और कमजोर निवेशक के बीच फर्क साफ दिखता है।
केडिया के टिप्स
केडिया का मानना है कि बाजार हमेशा चक्र में चलता है—कभी तेजी, कभी मंदी। जो निवेशक इस उतार-चढ़ाव के दौरान धैर्य बनाए रखते हैं, वही लंबे समय में पैसा बनाते हैं। उन्होंने कहा कि असली लड़ाई बाजार से नहीं, बल्कि अपने दिमाग और भावनाओं से होती है। अगर निवेशक अपने डर पर काबू पा ले, तो वह मुश्किल दौर भी आसानी से पार कर सकता है।
अंत में उनका संदेश साफ है—अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, तो हर गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार समय-समय पर आपको परखेगा, लेकिन जो निवेशक शांत रहते हैं और सही फैसले लेते हैं, वही आगे चलकर असली कमाई करते हैं।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें