विजय केडिया के पास इस कंपनी के 3375000 शेयर, 71% बढ़ा मुनाफा, रॉकेट सा उड़ गया शेयर

संक्षेप: विजय केडिया के दांव वाले वैभव ग्लोबल के शेयर गुरुवार को 13% से ज्यादा चढ़कर 292 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी का मुनाफा 71% बढ़ा है। विजय केडिया के पास वैभव ग्लोबल के 33 लाख से भी ज्यादा शेयर हैं।

दिग्गज निवेशक विजय केडिया के पोर्टफोलियो में शामिल वैभव ग्लोबल लिमिटेड के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। जेम्स एंड ज्वैलरी इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी वैभव ग्लोबल के शेयर गुरुवार को 13 पर्सेंट से ज्यादा उछलकर 292 रुपये पर पहुंच गए हैं। वैभव ग्लोबल के शेयरों में यह उछाल सितंबर 2025 तिमाही के शानदार नतीजों के बाद आया है। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 71 पर्सेंट बढ़ा है। दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया का वैभव ग्लोबल पर बड़ा दांव है। केडिया के पास कंपनी के 33 लाख से ज्यादा शेयर हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

71% बढ़ा है स्मॉलकैप कंपनी का मुनाफा

स्मॉलकैप कंपनी वैभव ग्लोबल का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 71 पर्सेंट बढ़कर 48 करोड़ रुपये रहा है। जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 10.16 पर्सेंट बढ़कर 877.31 करोड़ रुपये रहा। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में टैक्स भुगतान से पहले वैभव ग्लोबल का मुनाफा सालाना आधार पर 53.24 पर्सेंट बढ़कर 60.24 करोड़ रुपये रहा। दूसरी तिमाही में कंपनी का इबिट्डा 27.7 पर्सेंट बढ़कर 88 करोड़ रुपये पहुंच गया, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 69 करोड़ रुपये था। सितंबर 2025 तिमाही में वैभव ग्लोबल का इबिट्डा मार्जिन सुधार के साथ 10 पर्सेंट पहुंच गया, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 8.7 पर्सेंट था।

एक महीने में करीब 29% चढ़ गए हैं वैभव ग्लोबल के शेयर

वैभव ग्लोबल लिमिटेड के शेयर पिछले एक महीने में करीब 29 पर्सेंट उछल गए हैं। स्मॉलकैप कंपनी के शेयर 30 सितंबर 2025 को 225.40 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 30 अक्टूबर 2025 को 292 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयरों में 24 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। वैभव ग्लोबल के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 338.55 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 178 रुपये है।