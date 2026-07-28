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विजय केडिया ने इस कंपनी के बेचे 3.66 लाख शेयर, इंट्रा-डे में तूफानी परफॉर्मेंस

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • इनोवेटर्स फेसाड सिस्टम्स के शेयर की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1 FY27) में विजय केडिया ने अपनी हिस्सेदारी कम की है
  • जून 2026 तिमाही के अंत तक विजय केडिया के पास कंपनी के 16.44 लाख शेयर थे
  • यह करीब 8.71% हिस्सेदारी के बराबर है
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Vi के शेयरों में तूफानी तेजी

दिग्गज निवेशक विजय केडिया अपने पोर्टफोलियो में अकसर बदलाव करते रहते हैं। केडिया को अपने पोर्टफोलियो के कुछ शेयरों को लेकर पॉजिटिव उम्मीद रहती है ते उसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा देते हैं। वहीं, कुछ शेयरों को लेकर थोड़ा भी डाउट रहता है उसमें हिस्सेदारी बेचकर प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने माइक्रोकैप कंपनी इनोवेटर्स फेसाड सिस्टम्स की हिस्सेदारी कम की है।

कंपनी के बेचे कितने शेयर?

इनोवेटर्स फेसाड सिस्टम्स के शेयर की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1 FY27) में विजय केडिया ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। कंपनी की ताजा शेयरहोल्डिंग के अनुसार, केडिया ने करीब 3.66 लाख शेयर बेचे हैं। हालांकि, यह सौदा किस कीमत पर और किस तारीख को हुआ, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

बीएसई पर उपलब्ध शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, जून 2026 तिमाही के अंत तक विजय केडिया के पास कंपनी के 16.44 लाख शेयर थे। यह करीब 8.71% हिस्सेदारी के बराबर है। मार्च 2026 तिमाही के अंत में उनके पास 20.11 लाख शेयर यानी 10.66% हिस्सेदारी रह गई। हालांकि, यह भी संभव है कि आने वाले दिनों में अन्य कंपनियों की शेयरहोल्डिंग जारी होने के बाद विजय केडिया के पोर्टफोलियो में और बदलाव सामने आएं।

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शेयर का परफॉर्मेंस

इनोवेटर्स फेसाड सिस्टम्स शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो 113.20 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले मंगलवार को 124 रुपये तक पहुंच गया। पिछले साल अक्टूबर में शेयर 234.60 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। मार्च में शेयर 102 रुपये पर रहा, जो इसके 52 हफ्ते का लो है।

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बता दें कि कंपनी का शेयर पिछले छह महीनों में 35% से अधिक टूट चुका है। वहीं, वर्ष 2026 में अब तक इसमें करीब 36% की गिरावट दर्ज की गई है। लंबी अवधि की बात करें तो पांच वर्षों में इसने निवेशकों को करीब 145% का शानदार रिटर्न भी दिया है।

कंपनी के बारे में

अगर इनोवेटर्स फेसाड सिस्टम्स की बात करें तो भवनों के फेसाड, फेनेस्ट्रेशन और फार्मास्युटिकल क्लीनरूम सॉल्यूशंस के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी का दावा है कि वह इस उद्योग की एकमात्र सूचीबद्ध कंपनी है। इसके प्रमुख ग्राहकों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, लोढ़ा, L&T, टाटा हाउसिंग और सिप्ला जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट घटकर 13.57 करोड़ रुपये रह गया जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 16 करोड़ रुपये था। दूसरी ओर, कंपनी का राजस्व बढ़कर 227.5 करोड़ रुपये पहुंच गया।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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