विजय केडिया ने इस कंपनी के बेचे 3.66 लाख शेयर, इंट्रा-डे में तूफानी परफॉर्मेंस
मुख्य बातें
- इनोवेटर्स फेसाड सिस्टम्स के शेयर की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1 FY27) में विजय केडिया ने अपनी हिस्सेदारी कम की है
- जून 2026 तिमाही के अंत तक विजय केडिया के पास कंपनी के 16.44 लाख शेयर थे
- यह करीब 8.71% हिस्सेदारी के बराबर है
दिग्गज निवेशक विजय केडिया अपने पोर्टफोलियो में अकसर बदलाव करते रहते हैं। केडिया को अपने पोर्टफोलियो के कुछ शेयरों को लेकर पॉजिटिव उम्मीद रहती है ते उसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा देते हैं। वहीं, कुछ शेयरों को लेकर थोड़ा भी डाउट रहता है उसमें हिस्सेदारी बेचकर प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने माइक्रोकैप कंपनी इनोवेटर्स फेसाड सिस्टम्स की हिस्सेदारी कम की है।
कंपनी के बेचे कितने शेयर?
इनोवेटर्स फेसाड सिस्टम्स के शेयर की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1 FY27) में विजय केडिया ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। कंपनी की ताजा शेयरहोल्डिंग के अनुसार, केडिया ने करीब 3.66 लाख शेयर बेचे हैं। हालांकि, यह सौदा किस कीमत पर और किस तारीख को हुआ, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
बीएसई पर उपलब्ध शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, जून 2026 तिमाही के अंत तक विजय केडिया के पास कंपनी के 16.44 लाख शेयर थे। यह करीब 8.71% हिस्सेदारी के बराबर है। मार्च 2026 तिमाही के अंत में उनके पास 20.11 लाख शेयर यानी 10.66% हिस्सेदारी रह गई। हालांकि, यह भी संभव है कि आने वाले दिनों में अन्य कंपनियों की शेयरहोल्डिंग जारी होने के बाद विजय केडिया के पोर्टफोलियो में और बदलाव सामने आएं।
शेयर का परफॉर्मेंस
इनोवेटर्स फेसाड सिस्टम्स शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो 113.20 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले मंगलवार को 124 रुपये तक पहुंच गया। पिछले साल अक्टूबर में शेयर 234.60 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। मार्च में शेयर 102 रुपये पर रहा, जो इसके 52 हफ्ते का लो है।
बता दें कि कंपनी का शेयर पिछले छह महीनों में 35% से अधिक टूट चुका है। वहीं, वर्ष 2026 में अब तक इसमें करीब 36% की गिरावट दर्ज की गई है। लंबी अवधि की बात करें तो पांच वर्षों में इसने निवेशकों को करीब 145% का शानदार रिटर्न भी दिया है।
कंपनी के बारे में
अगर इनोवेटर्स फेसाड सिस्टम्स की बात करें तो भवनों के फेसाड, फेनेस्ट्रेशन और फार्मास्युटिकल क्लीनरूम सॉल्यूशंस के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी का दावा है कि वह इस उद्योग की एकमात्र सूचीबद्ध कंपनी है। इसके प्रमुख ग्राहकों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, लोढ़ा, L&T, टाटा हाउसिंग और सिप्ला जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट घटकर 13.57 करोड़ रुपये रह गया जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 16 करोड़ रुपये था। दूसरी ओर, कंपनी का राजस्व बढ़कर 227.5 करोड़ रुपये पहुंच गया।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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