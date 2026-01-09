विजय केडिया ने बेच दिए इस कंपनी के सभी शेयर, लगातार गिर रहा था भाव

संक्षेप: ट्रेंडलाइन के डेटा के अनुसार, एक साल पहले जहां उनकी हिस्सेदारी 3.2% थी, वहीं अब इसमें बड़ी गिरावट आई है। फिलहाल विजय केडिया के सार्वजनिक पोर्टफोलियो में 15 शेयर हैं, जिनकी कुल नेटवर्थ 1,106 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है।

Vijay Kedia Portfolio Stock: दिग्गज निवेशक विजय केडिया के पोर्टफोलियो से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। बाजार से मिले ताजा संकेतों के मुताबिक, विजय केडिया ने स्मॉल-कैप कंपनी प्रिसीजन कैमशाफ्ट्स में अपनी हिस्सेदारी घटा दी है या पूरी तरह बाहर निकल गए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (Q3) के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में उनकी निवेश कंपनी केडिया सिक्योरिटीज का नाम प्रमुख शेयरधारकों में शामिल नहीं है। यह जानकारी 7 जनवरी को शेयरहोल्डिंग डेटा जारी होने के बाद सामने आई, जिसके बाद से ही प्रिसीजन कैमशाफ्ट्स के शेयर दबाव में नजर आ रहे हैं, हालांकि इस दौरान पूरे बाजार में भी गिरावट देखी गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या है डिटेल बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2025 तिमाही में केडिया सिक्योरिटीज के पास प्रिसीजन कैमशाफ्ट्स के 10 लाख शेयर थे, जो कंपनी में 1.05% हिस्सेदारी के बराबर थे। लेकिन दिसंबर तिमाही के लेटेस्ट पैटर्न में यह हिस्सेदारी दिखाई नहीं देती। चूंकि सेबी के नियमों के मुताबिक, सिर्फ उन्हीं शेयरधारकों के नाम सार्वजनिक किए जाते हैं, जिनकी हिस्सेदारी 1% या उससे ज्यादा होती है, ऐसे में माना जा रहा है कि विजय केडिया की हिस्सेदारी अब 1% से नीचे आ चुकी है या उन्होंने पूरी तरह से एग्जिट ले लिया है। ट्रेंडलाइन के डेटा के अनुसार, एक साल पहले जहां उनकी हिस्सेदारी 3.2% थी, वहीं अब इसमें बड़ी गिरावट आई है। फिलहाल विजय केडिया के सार्वजनिक पोर्टफोलियो में 15 शेयर हैं, जिनकी कुल नेटवर्थ 1,106 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है।

शेयरों के हाल शेयर के प्रदर्शन की बात करें तो प्रिसीजन कैमशाफ्ट्स का शेयर लगातार दबाव में है। 9 जनवरी को इंट्राडे ट्रेड में इसमें करीब 3.5% की गिरावट दर्ज की गई, जिससे दो दिनों में कुल गिरावट 7% से ज्यादा हो गई। यह शेयर पिछले चार महीनों से गिरावट के ट्रेंड में है। सितंबर 2025 में इसमें करीब 13% की तेजी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद से रुझान कमजोर बना हुआ है। बीते एक साल में यह स्मॉल-कैप शेयर करीब 56% टूट चुका है, जबकि दो साल में इसमें 43% की गिरावट आई है।