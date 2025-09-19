दिग्गज निवेशक विजय केडिया की सलाह, iPhone 17 की जगह म्यूचुअल फंड्स में डालें ₹1 लाख, दोगुना होगा रिटर्न

iPhone 17 vs Mutual Funds: भारत में आज यानी शुक्रवार से आईफोन 17 की बिक्री शुरू हो गई है। एप्पल के स्टोर्स के सामने ग्राहकों की लम्बी भीड़ ने सभी का ध्यान खींचा है। जिसके बाद से इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया की क्या इस आईफोन खरीदना चाहिए या फिर कोई निवेश करना बेहतर रहेगा।

iPhone 17 vs Mutual Funds: भारत में आज यानी शुक्रवार से आईफोन 17 की बिक्री शुरू हो गई है। एप्पल के स्टोर्स के सामने ग्राहकों की लम्बी भीड़ ने सभी का ध्यान खींचा है। जिसके बाद से इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया की क्या इस आईफोन खरीदना चाहिए या फिर कोई निवेश करना बेहतर रहेगा। इस चर्चा में अब दिग्गज निवेशक विजय केडिया (Vijay Kedia) ने भी अपनी राय दी है। उन्होंने लोगों को आईफोन 17 की जगह एक लाख रुपये म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने की सलाह दी है।

विजय केडिया ने क्या लिखा है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विजय केडिया ने लिखा है कि एक लाख रुपये मार्केट में निवेश करने का यह मतलब बिलकुल नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी को दरकिनार कर दें। लेकिन मौजूदा समय बाजार में जो मौका दे रहा है वह भविष्य के लिए शानदार है। विजय केडिया लिखते हैं, “आईफोन 17 खरीदने से पहले इस पढ़ें .. आईफोन 17 सभी के लिए नहीं है। 1 लाख रुपये का निवेश अधिक चर्चा में रहने वाले फोन के लिए करें या फिर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें। अगले 6 साल में मार्केट में लगाया 1 लाख रुपये बढ़कर 2 लाख रुपये हो जाएगा। वहीं, आईफोन की रिसेल वैल्यू 15 हजार तक आ सकती है। वो आगे लिखते हैं ... COME BACK — LEAVE THE QUEUE.” विजय केडिया ने लोगों को आईफोन खरीदने से पहले दो बार सोचने की बात कही है।

एक अन्य पोस्ट में विजय केडिया लिखते हैं, “अगर आप भीड़ में हैं, तो आईफोन आपके लिए नहीं है। आपके जीवन में कुछ और जरूरी जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में म्यूचुअल फंड आपके लिए है। आ अब लौट चलें।”

यह चर्चा लम्बे समय से अलग-अलग सामानों को लेकर चली आ रही है। निश्चित तौर पर आप भी किसी ऐसे ही सोशल मीडिया पोस्ट से जरूर टकराए होंगे। लेकिन निवेश किस लिए? रिटर्न पाने के लिए निवेश ना करें। अपने शौक और जरूरतों के हिसाब से भी फैसला करें। हां, इस दौरान यह जरूर ध्यान दें कि आपके शौक के चक्कर में आपके पास पर्याप्त सेविंग है या नहीं।