300% से ज्यादा चढ़ गया है यह शेयर, विजय केडिया ने खरीदे हैं 3.58 लाख शेयर
मुख्य बातें
- एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर 11 कारोबारी सत्र में 58 पर्सेंट उछल गए हैं
- वहीं, पिछले 7 महीने से कुछ ज्यादा समय में कंपनी के शेयरों में 300% से अधिक की तेजी आई है
- विजय केडिया ने पिछले दिनों ही कंपनी पर अपना दांव बढ़ाया है
विजय केडिया के दांव बढ़ाने के बाद से आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर धमाल मचाए हुए हैं। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर बुधवार को BSE में 5 पर्सेंट चढ़कर 585.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। 11 कारोबारी सत्र में कंपनी के शेयरों में 58 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले 7 महीने से कुछ ज्यादा समय में एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर 300 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।
विजय केडिया ने और खरीदे हैं 3.58 लाख शेयर
दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने एक्साटो टेक्नोलॉजीज (Exato Technologies) पर अपना दांव बढ़ाया है। विजय केडिया की इनवेस्टमेंट फर्म केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने एक्साटो टेक्नोलॉजीज के 3,58,500 शेयर खरीदे हैं। यह शेयर कंपनी में 3.56 पर्सेंट हिस्सेदारी के बराबर हैं। अब केडिया सिक्योरिटीज और पर्सन्स एक्टिंग इन कन्सर्ट (PAC) के पास एक्साटो टेक्नोलॉजीज के 9,74,293 शेयर हो गए हैं, जो कि कंपनी में 9.68 पर्सेंट हिस्सेदारी के बराबर है। पर्सन्स एक्टिंग इन कन्सर्ट (PAC) में विजय केडिया और नीलू प्रतीक केडिया शामिल हैं।
300% से ज्यादा चढ़ गए हैं एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर
एक्साटो टेक्नोलॉजीज (Exato Technologies) के शेयर पिछले 7 महीने से कुछ अधिक समय में अपने आईपीओ प्राइस के मुकाबले 300 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 140 रुपये था। कंपनी के शेयर 5 दिसंबर 2025 को बाजार में लिस्ट हुए थे। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर बुधवार 22 जुलाई 2026 को 585.40 रुपये पर जा पहुंचे हैं। एक्साटो टेक्नोलॉजीज का आईपीओ दांव लगाने के लिए 28 नवंबर 2025 को खुला था और यह 2 दिसंबर तक ओपन रहा। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 37 करोड़ रुपये तक का था।
11 दिन में 58% की तूफानी तेजी
एक्साटो टेक्नोलॉजीज (Exato Technologies) के शेयर 11 कारोबारी सत्र में 58 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 8 जुलाई 2026 को 370.05 रुपये पर थे। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर 22 जुलाई 2026 को 585.40 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 85 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है। वहीं, इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 70 पर्सेंट की तेजी आई है। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 643 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 266 रुपये है। एक्साटो टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैप बुधवार को 589 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।