विजय केडिया इन 2 शेयर पर हुए फिदा, एक के तो खरीद डाले 9 लाख 65 हजार शेयर
संक्षेप: बाजार पर नजर रखने वाले लोग विजय केडिया जैसे जाने-माने निवेशकों के पोर्टफोलियो पर कड़ी नजर रखते हैं क्योंकि इन बदलावों को अक्सर किसी खास स्टॉक में विश्वास के संकेत के रूप में देखा जाता है और ये उनके निवेश निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।
Vijay Kedia Portfolio: दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने वित्त वर्ष 26 की जुलाई-सितंबर (दूसरी तिमाही) के दौरान स्मॉल-कैप कंपनी ग्लोबल वेक्टरा हेलिकॉर्प में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जैसा कि कंपनी द्वारा एक्सचेंजों को दिए गए नवीनतम शेयरधारिता आंकड़ों से पता चलता है। बता दें कि इसी तिमाही के दौरान, एक अन्य स्मॉल-कैप स्टॉक, यथार्थ हॉस्पिटल के शेयरधारकों की सूची में भी उनका नाम पहली बार दिखाई दिया, जो उनके पोर्टफोलियो में एक नए निवेशक के शामिल होने का संकेत है। बाजार पर नजर रखने वाले लोग विजय केडिया जैसे जाने-माने निवेशकों के पोर्टफोलियो पर कड़ी नजर रखते हैं क्योंकि इन बदलावों को अक्सर किसी खास स्टॉक में विश्वास के संकेत के रूप में देखा जाता है और ये उनके निवेश निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।
ग्लोबल वेक्टरा में विजय केडिया की हिस्सेदारी
स्मॉल-कैप स्टॉक ग्लोबल वेक्टरा मार्च 2024 तिमाही से विजय केडिया के पोर्टफोलियो का हिस्सा रहा है। वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही के दौरान, उन्होंने अपनी निवेश फर्म केडिया सिक्योरिटीज के माध्यम से कंपनी के 2,59,782 शेयर खरीदे, जो कुल 1.86% हिस्सेदारी के बराबर है। इस बीच, कंपनी में उनकी अपनी हिस्सेदारी 3% (4,19,436 शेयर) पर अपरिवर्तित रही। इसके साथ ही, ग्लोबल वेक्टरा में उनकी संचयी हिस्सेदारी बढ़कर 4.86% हो गई। बता दें कि हिस्सेदारी में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन खराब रहा है, जो शेयर बाजार में भारी गिरावट का संकेत है। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, ग्लोबल वेक्टरा के शेयर की कीमत एक साल में 28.33% और साल-दर-साल (YTD) आधार पर 29% घटी है।
दिग्गज निवेशक ने यथार्थ हॉस्पिटल में प्रवेश किया
केडिया ने अपनी निवेश फर्म केडिया सिक्योरिटीज के माध्यम से दूसरी तिमाही के दौरान इस स्मॉल-कैप मल्टीबैगर काउंटर में हिस्सेदारी खरीदी। इस तिमाही के दौरान पहली बार उनका नाम शेयरधारकों की सूची में दिखाई दिया। केडिया के पास दूसरी तिमाही तक कंपनी में 9,65,000 शेयर या 1% हिस्सेदारी है। संभावना है कि उनके पास पहले भी हिस्सेदारी रही होगी, लेकिन इस तिमाही में उन्होंने इसे बढ़ाकर 1% कर दिया है। कंपनियों को केवल उन्हीं शेयरधारकों के नाम प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है जिनकी कंपनी में 1% या उससे अधिक हिस्सेदारी हो। यथार्थ हॉस्पिटल के शेयरों ने पिछले दो सालों में 101.99% का मल्टीबैगर लाभ दिया है, जबकि भारतीय शेयर बाजार में मंदी के बावजूद, इस शेयर में एक वर्ष में 29% की वृद्धि हुई है।