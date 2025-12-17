Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Vijay kedia purchase 9 lakh share of Mahamaya Lifesciences Ltd share hits 52 week high
विजय केडिया ने खरीदे 9 लाख शेयर, 52 वीक के नए हाई पर पहुंचा भाव

विजय केडिया ने खरीदे 9 लाख शेयर, 52 वीक के नए हाई पर पहुंचा भाव

संक्षेप:

मंगलवार को हुए एक ब्लॉक डील में विजय केडिया ने अपनी निवेश कंपनी केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए करीब 9 लाख शेयर खरीदे। यह सौदा ₹140 प्रति शेयर के भाव पर हुआ, जिसकी कुल वैल्यू करीब ₹12.48 करोड़ थी। 

Dec 17, 2025 02:17 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Vijay Kedia Stock: महामाया लाइफसाइंसेज के शेयर आज बुधवार को कारोबार के दौरान फोकस में हैं। कंपनी के शेयर में आज 13 पर्सेंट तक की तेजी देखी गई और यह 181 रुपये पर पहुंच गया। यह इसका 52 वीक का नया हाई प्राइस भी रहा। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक खबर है। दरअसल, दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने SME शेयर महामाया लाइफसाइंसेज में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। मंगलवार को हुए एक ब्लॉक डील में विजय केडिया ने अपनी निवेश कंपनी केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए करीब 9 लाख शेयर खरीदे। यह सौदा ₹140 प्रति शेयर के भाव पर हुआ, जिसकी कुल वैल्यू करीब ₹12.48 करोड़ थी। इस बड़ी खरीद के बाद महामाया लाइफसाइंसेज का नाम निवेशकों के बीच तेजी से चर्चा में आ गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है डिटेल

शेयर की चाल की बात करें तो महामाया लाइफसाइंसेज ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 18 नवंबर 2025 को लिस्ट हुआ यह SME स्टॉक आज BSE पर ₹181 के अपने ऑल-टाइम हाई तक पहुंच गया। इसी दिन एक और ब्लॉक डील भी देखने को मिली, जिसमें आलमंड्ज़ ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड ने करीब 1.51 लाख शेयर ₹143.64 प्रति शेयर के भाव पर बेच दिए। लिस्टिंग के बाद से ही शेयर में धीरे-धीरे मजबूती देखने को मिल रही है और अब तक यह अपने IPO प्राइस से करीब 42% ऊपर ट्रेड कर रहा है।

मिला-जुला रहा लिस्टिंग

IPO और लिस्टिंग का सफर भी मिला-जुला रहा था। महामाया लाइफसाइंसेज का ₹70.44 करोड़ का IPO आया था, जिसमें ₹64.28 करोड़ का फ्रेश इश्यू और ₹6.16 करोड़ का ऑफर फॉर सेल शामिल था। यह IPO कुल मिलाकर 1.63 गुना सब्सक्राइब हुआ था। NII कैटेगरी में सबसे ज्यादा 3.63 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जबकि रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी 1.02 गुना पर ही सिमट गई। QIB कैटेगरी में 1.19 गुना बोली लगी। रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम निवेश राशि ₹2.73 लाख होने के कारण छोटे निवेशकों की भागीदारी सीमित रही। शेयर की लिस्टिंग भी फीकी रही थी और यह ₹114 के इश्यू प्राइस के मुकाबले ₹116 पर लिस्ट हुआ था।

कंपनी का कारोबार

कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल्स इसकी मजबूती दिखाते हैं। महामाया लाइफसाइंसेज कीटनाशक फॉर्मुलेशन, टेक्निकल ग्रेड मॉलीक्यूल्स और ब्रांडेड एग्री-इनपुट्स बनाती और एक्सपोर्ट करती है। कंपनी घरेलू एग्रोकेमिकल कंपनियों के साथ-साथ कई मल्टीनेशनल फर्म्स को भी सप्लाई करती है। FY25 में कंपनी का प्रदर्शन शानदार रहा। रेवेन्यू 64% बढ़कर ₹267.17 करोड़ पहुंच गया, जबकि मुनाफा 148% उछलकर ₹12.94 करोड़ हो गया। EBITDA ₹24.64 करोड़ रहा और नेटवर्थ लगभग दोगुनी होकर ₹49.42 करोड़ पर पहुंच गई। IPO से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल नए उपकरण, टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वेयरहाउस, वर्किंग कैपिटल और अन्य कॉरपोरेट जरूरतों के लिए किया जाएगा।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।