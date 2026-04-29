सोलर शेयर पर टूट पड़े लोग, इस दिग्गज ने लगाया है दांव, एक महीने में करीब दोगुना हुआ शेयर का दाम

दिग्गज निवेशक विजय केडिया के दांव लगाने के बाद आम निवेशक सोलर स्टॉक वेबसोल एनर्जी सिस्टम पर टूट पड़े हैं। कंपनी के शेयर खरीदने की होड़ है। एक महीने में कंपनी के शेयर करीब दोगुने हो गए हैं। 2 महीने से कम में 150% से ज्यादा की तेजी आई है।

सोलर कंपनी वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयरों को खरीदने की होड़ है। दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने पिछले दिनों इस सोलर कंपनी पर बड़ा दांव लगाया है। इसके बाद से आम निवेशक वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयरों पर टूट पड़े हैं। वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर बुधवार को BSE में 5 पर्सेंट के उछाल के साथ 128.42 रुपये पर जा पहुंचे हैं। सुबह 10.15 बजे BSE पर वेबसोल एनर्जी सिस्टम के 308645 शेयर खरीदने के ऑर्डर पेंडिंग हैं। सोलर कंपनी के शेयर सोमवार को और मंगलवार को भी 5 पर्सेंट के अपर सर्किट पर थे। पिछले एक महीने में वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयरों का दाम करीब दोगुना हो गया है।

एक महीने में 97% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर

सोलर कंपनी वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर पिछले एक महीने में करीब दोगुने हो गए हैं। कंपनी के शेयर पिछले एक महीने में 97 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर 30 मार्च 2026 को 64.86 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर बुधवार 29 अप्रैल 2026 को 128.42 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 5 दिन में सोलर कंपनी के शेयरों में 23 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 157.12 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप बुधवार को 5420 करोड़ रुपये को पार कर गया है।

दो महीने से कम में 150% से अधिक चढ़ गए हैं शेयर

वेबसोल एनर्जी सिस्टम (Websol Energy System) के शेयर पिछले 2 महीने से भी कम में 150 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। सोलर कंपनी के शेयर 9 मार्च 2026 को 50.39 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 29 अप्रैल 2026 को 128.42 रुपये पर जा पहुंचे हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 45 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो सोलर कंपनी वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर 3127 पर्सेंट चढ़ गए हैं। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयरों में 1363 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है।

विजय केडिया ने खरीदे हैं 44 लाख से ज्यादा शेयर

दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया ने सोलर कंपनी वेबसोल एनर्जी सिस्टम के 44.44 लाख शेयर खरीदे हैं। केडिया ने ये शेयर 13 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 के बीच खरीदे हैं। शेयर खरीदने के साथ ही कंपनी में विजय केडिया की हिस्सेदारी 1.02 पर्सेंट हो गई है। दांव लगाने के साथ ही विजय केडिया वेबसोल एनर्जी सिस्टम के बड़े पब्लिक इंडीविजुअल शेयरहोल्डर्स में से एक हो गए हैं। फिलहाल, यह पता नहीं लग सकता है कि विजय केडिया ने किस दाम पर कंपनी के शेयर खरीदे हैं। वेबसोल एनर्जी सिस्टम, सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स बनाती है।