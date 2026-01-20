विजय केडिया ने अब इस कंपनी के खरीद डाले 1 करोड़ से ज्यादा शेयर, ₹30 से कम है दाम
Patel Engineering Share: पटेल इंजीनियरिंग के शेयर इन दिनों लगातार चर्चा में हैं। दिग्गज निवेशक विजय केडिया की वापसी की खबर आते ही स्टॉक ने रफ्तार पकड़ ली और शुक्रवार को इसमें 12 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखी गई। हालांकि, आज मंगलवार को यह शेयर 4 पर्सेंट से अधिक गिर गया है और 28.75 रुपये पर आ गया है। बता दें कि स्मॉलकैप सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी के शेयर दिग्गज निवेशक विजय केडिया का दोबारा निवेश करना कंपनी के भविष्य को लेकर भरोसे का संकेत हो सकता है।
केडिया ने करोड़ों शेयर खरीदे
इस तेजी की सबसे बड़ी वजह विजय केडिया की दोबारा एंट्री रही। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, उन्होंने केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए पटेल इंजीनियरिंग के 1,00,25,099 शेयर खरीदे हैं, जिससे कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 1.01 फीसदी हो गई है। गौर करने वाली बात यह है कि केडिया पहले भी इस कंपनी में निवेशक रह चुके हैं। जून 2024 में उन्होंने अपनी पूरी 1.42 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकलने का फैसला किया था। करीब पांच तिमाहियों के बाद उनकी वापसी को निवेशक कंपनी की वैल्यू और संभावनाओं पर नए भरोसे के तौर पर देख रहे हैं, खासकर तब जब शेयर अपने निचले दायरे के आसपास ट्रेड कर रहा है।
शेयरों के हाल
हालांकि, पिछले एक साल में पटेल इंजीनियरिंग का प्रदर्शन कमजोर रहा है। जनवरी 2025 में जहां शेयर करीब ₹49 पर था, वहीं एक साल में यह करीब 37 फीसदी टूटकर ₹30 के आसपास आ गया। बीते छह महीनों में भी इसमें लगभग 20 फीसदी की गिरावट देखी गई है। लेकिन 2026 की शुरुआत से अब तक स्टॉक 8 फीसदी से ज्यादा चढ़ चुका है, जिसमें केडिया की खरीदारी ने अहम भूमिका निभाई। लंबी अवधि की बात करें तो तस्वीर बेहतर है—पिछले पांच साल में शेयर ने 150 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है।