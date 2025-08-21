Vijay Kedia Portfolio stock TAC Infosec zoomed 20 Percent in 3 days Kedia holds over 15 lakh Share विजय केडिया के पास इस कंपनी के 1500000 से ज्यादा शेयर, तीन दिन से दौड़ लगा रहे शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Vijay Kedia Portfolio stock TAC Infosec zoomed 20 Percent in 3 days Kedia holds over 15 lakh Share

विजय केडिया के पास इस कंपनी के 1500000 से ज्यादा शेयर, तीन दिन से दौड़ लगा रहे शेयर

टीएसी इंफोसेक के शेयर गुरुवार को 5% उछलकर 1034.95 रुपये पर बंद हुए हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 106 रुपये था। दिग्गज निवेशक विजय केडिया के पास कंपनी के 15 लाख से ज्यादा शेयर हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 03:59 PM
share Share
Follow Us on
विजय केडिया के पास इस कंपनी के 1500000 से ज्यादा शेयर, तीन दिन से दौड़ लगा रहे शेयर

दिग्गज निवेशक विजय केडिया के पोर्टफोलियो में शामिल कंपनी टीएसी इंफोसेक के शेयर तेज दौड़ लगाए हुए हैं। कंपनी के शेयर गुरुवार को NSE पर 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 1034.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। टीएसी इंफोसेक के शेयरों में इससे पहले मंगलवार और बुधवार को 2 दिन में 16 पर्सेंट का उछाल आया है। टीएसी इंफोसेक की अमेरिका स्थित सहायक कंपनी ने नैस्डेक लिस्टिंग से जुड़े अपने प्लान को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। यह भारत में लिस्टेड किसी साइबर सिक्योरिटी फर्म के लिए अपनी तरह का पहला कदम होगा। टीएसी इंफोसेक पर विजय केडिया का बड़ा दांव है।

केडिया फैमिली के पास टीएसी इंफोसेक के 15 लाख से ज्यादा शेयर
विजय केडिया के पास टीएसी इंफोसेक (TAC Infosec) के 11,47,500 शेयर हैं। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 10.95 पर्सेंट है। वहीं, विजय केडिया के बेटे अंकित केडिया के पास टीएसी इंफोसेक के 3,82,500 शेयर हैं। कंपनी में अंकित केडिया की हिस्सेदारी 3.65 पर्सेंट है। केडिया फैमिली के पास टीएसी इंफोसेक के टोटल 15,30,000 शेयर हैं। टीएसी इंफोसेक में केडिया फैमिली की टोटल 14.6 पर्सेंट हिस्सेदारी है। टीएसी इंफोसेक, उन तीन स्टॉक्स में से एक है, जिनमें केडिया की हिस्सेदारी 10 पर्सेंट से ज्यादा है।

ये भी पढ़ें:वंदे भारत के लिए मिला ऑर्डर, रॉकेट बने रेल कंपनी के शेयर, 370 रुपये के पार दाम

कंपनी का प्लान
टीएसी इंफोसेक ने बताया है कि उसके पूर्ण मालिकाना हक वाली इकाई साइबरस्कोप वेब3सिक्योरिटी इंक ने प्रस्तावित नैस्डेक कैपिटल मार्केट आईपीओ के लिए यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास एक कॉन्फिडेंशियल ड्रॉफ्ट रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट फाइलिंग की मंजूरी दे दी है।

ये भी पढ़ें:1 लाख रुपये के बना दिए 54 लाख, अब बोनस के साथ शेयर बांटने जा रही कंपनी

106 रुपये में आया था कंपनी का आईपीओ
टीएसी इंफोसेक (TAC Infosec) का आईपीओ दांव लगाने के लिए 27 मार्च 2024 को खुला था और यह 2 अप्रैल तक ओपन रहा। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 106 रुपये था। कंपनी के शेयर 21 अगस्त 2025 को 1,034.95 रुपये पर बंद हुए हैं। 106 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर 800 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। कंपनी का आईपीओ 422 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

Business Latest News Share Market Multibagger Stock
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।