विजय केडिया के पास इस कंपनी के 1500000 से ज्यादा शेयर, तीन दिन से दौड़ लगा रहे शेयर

टीएसी इंफोसेक के शेयर गुरुवार को 5% उछलकर 1034.95 रुपये पर बंद हुए हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 106 रुपये था। दिग्गज निवेशक विजय केडिया के पास कंपनी के 15 लाख से ज्यादा शेयर हैं।

दिग्गज निवेशक विजय केडिया के पोर्टफोलियो में शामिल कंपनी टीएसी इंफोसेक के शेयर तेज दौड़ लगाए हुए हैं। कंपनी के शेयर गुरुवार को NSE पर 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 1034.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। टीएसी इंफोसेक के शेयरों में इससे पहले मंगलवार और बुधवार को 2 दिन में 16 पर्सेंट का उछाल आया है। टीएसी इंफोसेक की अमेरिका स्थित सहायक कंपनी ने नैस्डेक लिस्टिंग से जुड़े अपने प्लान को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। यह भारत में लिस्टेड किसी साइबर सिक्योरिटी फर्म के लिए अपनी तरह का पहला कदम होगा। टीएसी इंफोसेक पर विजय केडिया का बड़ा दांव है।

केडिया फैमिली के पास टीएसी इंफोसेक के 15 लाख से ज्यादा शेयर

विजय केडिया के पास टीएसी इंफोसेक (TAC Infosec) के 11,47,500 शेयर हैं। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 10.95 पर्सेंट है। वहीं, विजय केडिया के बेटे अंकित केडिया के पास टीएसी इंफोसेक के 3,82,500 शेयर हैं। कंपनी में अंकित केडिया की हिस्सेदारी 3.65 पर्सेंट है। केडिया फैमिली के पास टीएसी इंफोसेक के टोटल 15,30,000 शेयर हैं। टीएसी इंफोसेक में केडिया फैमिली की टोटल 14.6 पर्सेंट हिस्सेदारी है। टीएसी इंफोसेक, उन तीन स्टॉक्स में से एक है, जिनमें केडिया की हिस्सेदारी 10 पर्सेंट से ज्यादा है।

कंपनी का प्लान

टीएसी इंफोसेक ने बताया है कि उसके पूर्ण मालिकाना हक वाली इकाई साइबरस्कोप वेब3सिक्योरिटी इंक ने प्रस्तावित नैस्डेक कैपिटल मार्केट आईपीओ के लिए यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास एक कॉन्फिडेंशियल ड्रॉफ्ट रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट फाइलिंग की मंजूरी दे दी है।