विजय केडिया के दांव वाले शेयर में तूफानी तेजी, 138% बढ़ा है मल्टीबैगर कंपनी का मुनाफा

संक्षेप: विजय केडिया के दांव वाली कंपनी टीएसी इंफोसेक के शेयर लगातार दूसरे दिन अपर सर्किट पर हैं। कंपनी का मुनाफा 138% बढ़ा है। कंपनी ने हाल में अपने शेयरधारकों को 1 पर 1 फ्री शेयर दिया है। केडिया के पास कंपनी के 10 लाख से ज्यादा शेयर हैं।

Fri, 17 Oct 2025 10:29 AMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
दिग्गज निवेशक विजय केडिया के दांव वाली साइबर सिक्योरिटी कंपनी टीएसी इंफोसेक के शेयरों में तूफानी तेजी जारी है। टीएसी इंफोसेक के शेयर लगातार दूसरे दिन अपर सर्किट पर हैं। कंपनी के शेयर गुरुवार को 5% उछलकर 751.15 रुपये पर बंद हुए थे। टीएसी इंफोसेक के शेयर शुक्रवार को भी 5% की तेजी के साथ 788.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। शानदार वित्तीय नतीजों के बाद टीएसी इंफोसेक के शेयरों में यह तेजी आई है। टीएसी इंफोसेक ने हाल में अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा दिया है।

138% बढ़ा है कंपनी का मुनाफा
चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में टीएसी इंफोसेक का मुनाफा 138 पर्सेंट बढ़कर 15.6 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में टैक्स भुगतान के बाद कंपनी का मुनाफा 6.5 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में टीएसी इंफोसेक की टोटल इनकम 130.7 पर्सेंट बढ़कर 30.36 करोड़ रुपये रही है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी की टोटल इनकम 13.16 करोड़ रुपये थी। पहली छमाही में साइबर सिक्योरिटी कंपनी का इबिट्डा सालाना आधार पर 178.3 पर्सेंट बढ़कर 19.23 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी का इबिट्डा मार्जिन 10.9 पर्सेंट बढ़कर 63.4 पर्सेंट रहा है।

केडिया के पास कंपनी के 10 लाख से ज्यादा शेयर
दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया का साइबर सिक्योरिटी कंपनी टीएसी इंफोसेक पर बड़ा दांव है। विजय केडिया के पास टीएसी इंफोसेक के 10,03,600 शेयर हैं। कंपनी में विजय केडिया की हिस्सेदारी 9.58 पर्सेंट है। वहीं, विजय केडिया के बेटे अंकित केडिया के पास टीएसी इंफोसेक के 3,82,500 शेयर हैं। कंपनी में अंकित केडिया की हिस्सेदारी 3.65 पर्सेंट है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा सितंबर 2025 तिमाही तक का है।

कंपनी ने निवेशकों को दिया है बोनस शेयर का तोहफा
साइबर सिक्योरिटी कंपनी टीएसी इंफोसेक (TAC Infosec) अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटे हैं। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 फ्री शेयर दिया है। बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट 15 अक्टूबर 2025 थी।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
