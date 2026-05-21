विजय केडिया ने खरीद रखे हैं 1000000 शेयर, 1000 रुपये के पार पहुंचा यह मल्टीबैगर
मल्टीबैगर कंपनी सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज के शेयर गुरुवार को 15% से ज्यादा के उछाल के साथ 1000 रुपये के पार पहुंच गए। दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने कंपनी के 1000000 शेयर खरीद रखे हैं।
दिग्गज निवेशक विजय केडिया के पोर्टफोलियो में शामिल सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज के शेयर गुरुवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 15 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 1009.95 रुपये पर पहुंच गए। कारोबार के आखिर में सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज के शेयर 13 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी के साथ 981.70 रुपये पर बंद हुए हैं। यह मल्टीबैगर केमिकल कंपनी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है।
विजय केडिया ने खरीद रखे हैं 1000000 शेयर
शेयर बाजार के दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया का सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज पर बड़ा दांव है। केडिया ने इस केमिकल कंपनी के 1000000 शेयर खरीद रखे हैं। कंपनी में विजय केडिया की हिस्सेदारी 1.27 पर्सेंट है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा मार्च 2026 तिमाही तक का है। म्यूचुअल फंड्स का भी कंपनी पर बड़ा दांव है। 12 म्यूचुअल फंड्स की इस मल्टीबैगर कंपनी में 23.30 पर्सेंट हिस्सेदारी है।
5000% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर
मल्टीबैगर कंपनी सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज (Sudarshan Chemical) के शेयर पिछले 20 साल में 5000 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज के शेयर 19 मई 2006 को 18.95 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 21 मई 2026 को 981.70 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 15 साल में कंपनी के शेयरों में 1191 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले 10 साल में कंपनी के शेयरों में 735 पर्सेंट का उछाल आया है। हालांकि, पिछले पांच साल में कंपनी के शेयर सिर्फ 42 पर्सेंट ही चढ़े हैं। सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1604 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 726.60 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप गुरुवार को 7718 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है। सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज, कलर सॉल्यूशंस और स्पेशलाइज्ड पिगमेंट्स में दिग्गज कंपनी है।
1 पर 1 बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
मल्टीबैगर कंपनी सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है। कंपनी ने सितंबर 2014 में अपने निवेशकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज अपने शेयर का भी बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) कर चुकी है। कंपनी ने सितंबर 2014 में ही अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटा। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 2-2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बांटा।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।