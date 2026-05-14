विजय केडिया का इस कंपनी पर बड़ा दांव, खरीद रखे हैं 1 करोड़ से ज्यादा शेयर, दोगुना से ज्यादा बढ़ा कंपनी का मुनाफा
पटेल इंजीनियरिंग का मुनाफा दोगुना से ज्यादा बढ़ गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी चौथी तिमाही में 71.5 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। दिग्गज निवेशक विजय केडिया के पास कंपनी के 1 करोड़ से ज्यादा शेयर हैं।
दिग्गज निवेशक विजय केडिया के पोर्टफोलियो में शामिल पटेल इंजीनियरिंग के चौथी तिमाही के वित्तीय नतीजे मिले-जुले रहे हैं। सालाना आधार पर पटेल इंजीनियरिंग के रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट आई है, जबकि सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी का मुनाफा दोगुना से ज्यादा बढ़ गया है। पटेल इंजीनियरिंग के शेयर गुरुवार को BSE में 26.70 रुपये पर बंद हुए हैं। पटेल इंजीनियरिंग अपने निवेशकों को 2 बार बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है।
दोगुना से ज्यादा बढ़ा है पटेल इंजीनियरिंग का मुनाफा
पटेल इंजीनियरिंग का मुनाफा चौथी तिमाही में दोगुना से ज्यादा बढ़ा है। कंपनी को 31 मार्च 2026 को खत्म हुई तिमाही में 71.5 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में पटेल इंजीनियरिंग को 32.8 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के मुनाफे में सालाना आधार पर करीब 118 पर्सेंट का उछाल आया है। मार्च 2026 तिमाही में पटेल इंजीनियरिंग का रेवेन्यू सालाना आधार पर 11.8 पर्सेंट घटकर 1421.5 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 1611.8 करोड़ रुपये था। चौथी तिमाही में कंपनी का इबिट्डा 1.4 पर्सेंट घटकर 215.2 करोड़ रुपये रहा, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 218 करोड़ रुपये था। पूरे वित्त वर्ष 2026 में पटेल इंजीनियरिंग का मुनाफा 21.6 पर्सेंट बढ़कर 294.5 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 242.2 करोड़ रुपये था।
विजय केडिया के पास हैं पटेल इंजीनियरिंग के 1 करोड़ से ज्यादा शेयर
दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया का पटेल इंजीनियरिंग पर बड़ा दांव है। विजय केडिया के पास पटेल इंजीनियरिंग के 1,00,25,099 शेयर हैं। कंपनी में केडिया की हिस्सेदारी 1.01 पर्सेंट है। विजय केडिया ने अपनी इनवेस्टमेंट इकाई केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए पटेल इंजीनियरिंग पर दांव लगाया हुआ है। पटेल इंजीनियरिंग ने बताया है कि 31 मार्च 2026 को उसकी ऑर्डर बुक 15,119 करोड़ रुपये रही है।
दो बार बोनस शेयर भी बांट चुकी है कंपनी
सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी पटेल इंजीनियरिंग (Patel Engineering) अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है। कंपनी ने नवंबर 2001 में अपने निवेशकों को 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया है। कंपनी ने अक्टूबर 2004 में अपने शेयरधारकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। पिछले 6 साल में पटेल इंजीनियरिंग के शेयर 169 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 44.82 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 22.08 रुपये है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।