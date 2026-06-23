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रॉकेट सा उड़ रहा 50 रुपये से कम का शेयर, विजय केडिया ने लगा रखा है बड़ा दांव

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • पटेल इंजीनियरिंग के शेयर मंगलवार को 3% से अधिक की तेजी के साथ 33.42 रुपये पर पहुंच गए हैं
  • 5 दिन में कंपनी के शेयरों में 15% से ज्यादा का उछाल आया है
  • दिग्गज निवेशक विजय केडिया का कंपनी पर बड़ा दांव है
  • केडिया के पास पटेल इंजीनियरिंग के 1 करोड़ से भी ज्यादा शेयर हैं
रॉकेट सा उड़ रहा 50 रुपये से कम का शेयर, विजय केडिया ने लगा रखा है बड़ा दांव

सिविल कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी पटेल इंजीनियरिंग के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर मंगलवार को BSE में 3 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 33.42 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयरों में 15 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया है। वहीं, पिछले एक महीने में पटेल इंजीनियरिंग के शेयरों में 27 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आई है। कंपनी के एक संयुक्त उपक्रम (JV) को पिछले दिनों ही महाराष्ट्र में 126 करोड़ रुपये का इरिगेशन प्रोजेक्ट मिला है। शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक विजय केडिया का पटेल इंजीनियरिंग पर बड़ा दांव है।

विजय केडिया के पास कंपनी के 1 करोड़ से ज्यादा शेयर
दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया (Vijay Kedia) का पटेल इंजीनियरिंग पर बड़ा दांव है। केडिया के पास इस सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी के 1,00,25,099 शेयर हैं। कंपनी में विजय केडिया की हिस्सेदारी 1.01 पर्सेंट है। विजय केडिया ने अपनी इनवेस्टमेंट इकाई केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए पटेल इंजीनियरिंग पर दांव लगाया हुआ है। इसके अलावा, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास भी पटेल इंजीनियरिंग के 99,75,000 शेयर हैं। कंपनी में बैंक ऑफ बड़ौदा की हिस्सेदारी 1.01 पर्सेंट है।

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कंपनी को मिल रहे हैं दनादन ऑर्डर
पटेल इंजीनियरिंग (Patel Engineering) के एक संयुक्त उपक्रम को पिछले दिनों ही 126.37 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। कंपनी को यह ऑर्डर महाराष्ट्र कृष्णा वैली डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन से महाराष्ट्र में तासगांव लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए मिला है। संयुक्त उपक्रम में पटेल इंजीनियरिंग की हिस्सेदारी 51 पर्सेंट है, ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी की हिस्सेदारी 64.45 करोड़ रुपये होगी। पटेल इंजीनियरिंग को अप्रैल में 1593.08 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी को नेपाल के संखुवासभा जिले में एक हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मिला है। इस प्रोजेक्ट को 54 महीनों के भीतर पूरा किया जाना है। पटेल इंजीनियरिंग को इससे पहले भूटान स्थित दोरजिलुंग हाइड्रो पावर लिमिटेड से 230 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट मिला था।

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2 बार बोनस शेयर भी बांट चुकी है पटेल इंजीनियरिंग
पटेल इंजीनियरिंग (Patel Engineering) अपने शेयरधारकों को दो बार बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है। कंपनी ने नवंबर 2001 में 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, पटेल इंजीनियरिंग ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। कंपनी ने अपना पिछला बोनस शेयर अक्टूबर 2004 में 1:1 के रेशियो में दिया है। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा है। पटेल इंजीनियरिंग का मार्केट कैप मंगलवार 23 जून को 3265 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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