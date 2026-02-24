विजय केडिया ने खरीद रखे हैं इस कंपनी के 1 करोड़ से ज्यादा शेयर, दनादन दूसरे दिन मिला ऑर्डर

पटेल इंजीनियरिंग के शेयर BSE में 2% से अधिक के उछाल के साथ 28.79 रुपये पर पहुंच गए हैं। पटेल इंजीनियरिंग को दनादन दूसरे दिन ऑर्डर मिला है। विजय केडिया का कंपनी पर बड़ा दांव है।

विजय केडिया के पोर्टफोलियो स्टॉक पटेल इंजीनियरिंग में मंगलवार को अच्छी तेजी आई है। घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को गिरावट की आंधी के बीच पटेल इंजीनियरिंग के शेयर BSE में 2 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 28.79 रुपये पर पहुंच गए हैं। पटेल इंजीनियरिंग को दनादन दूसरे दिन ऑर्डर मिला है। महाराष्ट्र कृष्णा वैली डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन, पुणे ने पटेल इंजीनियरिंग और इसके ज्वाइंट वेंचर (JV) पार्टनर को एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए लोएस्ट बिडर घोषित किया है। पटेल इंजीनियरिंग पर विजय केडिया का बड़ा दांव है।

कंपनी को मिले ऑर्डर के डीटेल्स

मुंबई बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और इसके ज्वाइंट वेंचर पार्टनर्स को महाराष्ट्र कृष्णा वैली डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन, पुणे ने 133.25 करोड़ रुपये के इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी (लोएस्ट बिडर) के रूप में घोषित किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट में पटेल इंजीनियरिंग का हिस्सा 67.96 करोड़ रुपये का है। इस कॉन्ट्रैक्ट में हेड वर्क्स, पंप हाउसेज, स्विच यार्ड्स, डिलीवरी चैंबर्स के कंस्ट्रक्शन के साथ पंपिंग मशीनरी के इंस्टॉलेशन का काम शामिल है। इस प्रोजेक्ट को 48 महीने में पूरा किया जाना है।

कंपनी को मिला है 910 करोड़ रुपये का काम

पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड ने सोमवार को बताया कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPPCL) ने उसे रेणुकाजी डैम प्रोजेक्ट के पैकेज 1 के कंस्ट्रक्शन के लिए लोएस्ट बिडर (L1) घोषित किया है। इस प्रोजेक्ट की वैल्यू 910.08 करोड़ रुपये है। कॉन्ट्रैक्ट में 3 डायवर्जन टनल्स के कंस्ट्रक्शन का भी काम शामिल है। पटेल इंजीनियरिंग को यह प्रोजेक्ट 30 महीने के भीतर पूरा करना है। यह प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की रेणुका तहसील में स्थित है।

विजय केडिया के पास पटेल इंजीनियरिंग के 1 करोड़ से ज्यादा शेयर

दिग्गज निवेशक विजय केडिया का पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड पर बड़ा दांव है। केडिया ने अपनी इनवेस्टमेंट इकाई केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए पटेल इंजीनियरिंग के 1,00,25,099 शेयर खरीद रखे हैं। कंपनी में केडिया की हिस्सेदारी 1.01 पर्सेंट है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा दिसंबर 2025 तिमाही तक का है। म्यूचुअल फंड्स के पास कंपनी के 42,38,886 शेयर हैं। कंपनी में म्यूचु्अल फंड्स की 0.43 पर्सेंट हिस्सेदारी है।