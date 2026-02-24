Hindustan Hindi News
विजय केडिया ने खरीद रखे हैं इस कंपनी के 1 करोड़ से ज्यादा शेयर, दनादन दूसरे दिन मिला ऑर्डर

Feb 24, 2026 11:18 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
पटेल इंजीनियरिंग के शेयर BSE में 2% से अधिक के उछाल के साथ 28.79 रुपये पर पहुंच गए हैं। पटेल इंजीनियरिंग को दनादन दूसरे दिन ऑर्डर मिला है। विजय केडिया का कंपनी पर बड़ा दांव है।

विजय केडिया ने खरीद रखे हैं इस कंपनी के 1 करोड़ से ज्यादा शेयर, दनादन दूसरे दिन मिला ऑर्डर

विजय केडिया के पोर्टफोलियो स्टॉक पटेल इंजीनियरिंग में मंगलवार को अच्छी तेजी आई है। घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को गिरावट की आंधी के बीच पटेल इंजीनियरिंग के शेयर BSE में 2 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 28.79 रुपये पर पहुंच गए हैं। पटेल इंजीनियरिंग को दनादन दूसरे दिन ऑर्डर मिला है। महाराष्ट्र कृष्णा वैली डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन, पुणे ने पटेल इंजीनियरिंग और इसके ज्वाइंट वेंचर (JV) पार्टनर को एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए लोएस्ट बिडर घोषित किया है। पटेल इंजीनियरिंग पर विजय केडिया का बड़ा दांव है।

कंपनी को मिले ऑर्डर के डीटेल्स
मुंबई बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और इसके ज्वाइंट वेंचर पार्टनर्स को महाराष्ट्र कृष्णा वैली डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन, पुणे ने 133.25 करोड़ रुपये के इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी (लोएस्ट बिडर) के रूप में घोषित किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट में पटेल इंजीनियरिंग का हिस्सा 67.96 करोड़ रुपये का है। इस कॉन्ट्रैक्ट में हेड वर्क्स, पंप हाउसेज, स्विच यार्ड्स, डिलीवरी चैंबर्स के कंस्ट्रक्शन के साथ पंपिंग मशीनरी के इंस्टॉलेशन का काम शामिल है। इस प्रोजेक्ट को 48 महीने में पूरा किया जाना है।

ये भी पढ़ें:IT शेयरों में भूचाल: कोफोर्ज, टीसीएस, विप्रो समेत इन 10 में क्यों आई भारी गिरावट

कंपनी को मिला है 910 करोड़ रुपये का काम
पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड ने सोमवार को बताया कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPPCL) ने उसे रेणुकाजी डैम प्रोजेक्ट के पैकेज 1 के कंस्ट्रक्शन के लिए लोएस्ट बिडर (L1) घोषित किया है। इस प्रोजेक्ट की वैल्यू 910.08 करोड़ रुपये है। कॉन्ट्रैक्ट में 3 डायवर्जन टनल्स के कंस्ट्रक्शन का भी काम शामिल है। पटेल इंजीनियरिंग को यह प्रोजेक्ट 30 महीने के भीतर पूरा करना है। यह प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की रेणुका तहसील में स्थित है।

ये भी पढ़ें:BSE से मिली कंपनी को ब्रोकिंग की मंजूरी, शेयरों को खरीदने की होड़, 12% उछला भाव

विजय केडिया के पास पटेल इंजीनियरिंग के 1 करोड़ से ज्यादा शेयर
दिग्गज निवेशक विजय केडिया का पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड पर बड़ा दांव है। केडिया ने अपनी इनवेस्टमेंट इकाई केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए पटेल इंजीनियरिंग के 1,00,25,099 शेयर खरीद रखे हैं। कंपनी में केडिया की हिस्सेदारी 1.01 पर्सेंट है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा दिसंबर 2025 तिमाही तक का है। म्यूचुअल फंड्स के पास कंपनी के 42,38,886 शेयर हैं। कंपनी में म्यूचु्अल फंड्स की 0.43 पर्सेंट हिस्सेदारी है।

ये भी पढ़ें:25 फरवरी से खुल रहा यह IPO, ग्रे मार्केट में आज तेजी, चेक करें प्राइस बैंड

3 साल में 115% उछल गए हैं कंपनी के शेयर
पटेल इंजीनियरिंग के शेयर पिछले 3 साल में 115 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 24 फरवरी 2023 को 12.99 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 24 फरवरी 2026 को 28.79 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 5 साल में कंपनी के शेयरों में 135 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पटेल इंजीनियरिंग के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 46.58 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 26.16 रुपये है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।

Business Latest News Share Market Patel Engineering
