रॉकेट सा उड़ा यह छोटकू शेयर, विजय केडिया ने खरीद रखे हैं 2400000 शेयर

स्मॉलकैप स्टॉक ओम इंफ्रा में तूफानी तेजी आई है। ओम इंफ्रा के शेयर मंगलवार को BSE में 17 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 143.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयरों में पिछले एक महीने में 33 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले पांच साल में कंपनी के शेयर 700 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। दिग्गज निवेशक विजय केडिया का ओम इंफ्रा पर बड़ा दांव है। ओम इंफ्रा के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 185 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 94 रुपये है।

विजय केडिया के पास ओम इंफ्रा के 24 लाख शेयर

दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया की ओम इंफ्रा में बड़ी हिस्सेदारी है। विजय केडिया के पास ओम इंफ्रा के 24,00,000 शेयर हैं। केडिया ने अपनी इनवेस्टमेंट फर्म केडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड के जरिए ओम इंफ्रा पर दांव लगाया हुआ है। कंपनी में केडिया की हिस्सेदारी 2.49 पर्सेंट है। केडिया के अलावा क्वांट म्यूचुअल फंड का भी ओम इंफ्रा पर बड़ा दांव है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के पास ओम इंफ्रा के 39,12,619 शेयर हैं। कंपनी में फंड की 4.06 पर्सेंट हिस्सेदारी है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा जून 2025 तिमाही तक का है।