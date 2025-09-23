Vijay Kedia Portfolio Stock OM Infra rallied over 17 Percent know details रॉकेट सा उड़ा यह छोटकू शेयर, विजय केडिया ने खरीद रखे हैं 2400000 शेयर, Business Hindi News - Hindustan
ओम इंफ्रा के शेयर मंगलवार को 17% से ज्यादा चढ़कर 143.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में पिछले एक महीने में 33% से अधिक की तेजी आई है। दिग्गज निवेशक विजय केडिया के पास कंपनी के 2400000 शेयर हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 10:30 AM
स्मॉलकैप स्टॉक ओम इंफ्रा में तूफानी तेजी आई है। ओम इंफ्रा के शेयर मंगलवार को BSE में 17 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 143.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयरों में पिछले एक महीने में 33 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले पांच साल में कंपनी के शेयर 700 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। दिग्गज निवेशक विजय केडिया का ओम इंफ्रा पर बड़ा दांव है। ओम इंफ्रा के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 185 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 94 रुपये है।

विजय केडिया के पास ओम इंफ्रा के 24 लाख शेयर
दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया की ओम इंफ्रा में बड़ी हिस्सेदारी है। विजय केडिया के पास ओम इंफ्रा के 24,00,000 शेयर हैं। केडिया ने अपनी इनवेस्टमेंट फर्म केडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड के जरिए ओम इंफ्रा पर दांव लगाया हुआ है। कंपनी में केडिया की हिस्सेदारी 2.49 पर्सेंट है। केडिया के अलावा क्वांट म्यूचुअल फंड का भी ओम इंफ्रा पर बड़ा दांव है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के पास ओम इंफ्रा के 39,12,619 शेयर हैं। कंपनी में फंड की 4.06 पर्सेंट हिस्सेदारी है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा जून 2025 तिमाही तक का है।

700% से ज्यादा उछल गए हैं ओम इंफ्रा के शेयर
सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी ओम इंफ्रा लिमिटेड (Om Infra) के शेयर पिछले पांच साल में 700 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। ओम इंफ्रा के शेयर 25 सितंबर 2020 को 16.30 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 23 सितंबर 2025 को 143.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले चार साल में कंपनी के शेयरों में 360 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। पिछले 3 साल में ओम इंफ्रा के शेयरों में 270 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले दो साल में कंपनी के शेयर 70 पर्सेंट उछल गए हैं। हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में दबाव देखने को मिला है। ओम इंफ्रा के शेयर पिछले एक साल में 15 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं।

