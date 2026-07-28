100 रुपये से कम का शेयर रॉकेट सा उड़ा, 2400000 शेयरों के मालिक हैं विजय केडिया

इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी कंपनी ओम इंफ्रा को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। 569 करोड़ रुपये के छत्तीसगढ़ इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए ओम इंफ्रा सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी (लोएस्ट बिडर या L1) के रूप में उभरी है। कंपनी के शेयर मंगलवार को रॉकेट सा उड़ गए हैं। ओम इंफ्रा के शेयर BSE में इंट्राडे के दौरान 11 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 97 रुपये पर पहुंच गए। शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक विजय केडिया का इस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पर बड़ा दांव है।

छत्तीसगढ़ के वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से मिला है ऑर्डर

ओम इंफ्रा (Om Infra) ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि कंपनी 568.98 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट के लिए लोएस्ट बिडर के रूप में उभरी है। कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ से मिला है। इस प्रोजेक्ट में महानदी नदी पर मोहमेला सिरपुर बैराज प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन शामिल है। साथ ही, एक पाइप इरिगेशन नेटवर्क और रायपुर जिले में पांच साल का ऑपरेशन एंड मेंटीनेंस भी शामिल है। इससे पहले 17 जुलाई को ओम इंफ्रा को वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, राजस्थान से 482.27 करोड़ रुपये का ईपीसी टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट मिला था।

विजय केडिया के पास ओम इंफ्रा के 24 लाख शेयर

स्टॉक मार्केट के दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी ओम इंफ्रा (Om Infra) पर बड़ा दांव लगाया हुआ है। विजय केडिया की इनवेस्टमेंट इकाई केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने ओम इंफ्रा के 24 लाख शेयर खरीद रखे हैं। कंपनी में विजय केडिया की 2.49 पर्सेंट हिस्सेदारी है। केडिया के अलावा क्वांट म्यूचुअल फंड ने भी कंपनी पर दांव लगाया हुआ है। क्वांट म्यूचुअल फंड के पास कंपनी के 39,12,619 शेयर हैं। कंपनी में क्वांट म्यूचुअल फंड की 4.06 पर्सेंट हिस्सेदारी है।