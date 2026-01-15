लगातार अपर सर्किट मार रहा यह शेयर, 13 दिन में 88% चढ़ा भाव, 44 रुपये पर आया दाम
बुधवार को भी शेयर ने 5% का अपर सर्किट मारा और NSE पर 44.77 रुपये पर बंद हुआ। खास बात यह रही कि शेयर इसी स्तर पर खुला और पूरे दिन अपर सर्किट में ही लॉक रहा, यानी निवेशकों को खरीदारी का मौका ही नहीं मिला।
Mangalam Drugs and Organics Share: मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयरों में बीते कुछ दिनों से जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 13 ट्रेडिंग सेशंस में शेयर करीब 88% उछल चुका है और इस दौरान कई बार लगातार अपर सर्किट भी लगा है। बुधवार को भी शेयर ने 5% का अपर सर्किट मारा और NSE पर 44.77 रुपये पर बंद हुआ। खास बात यह रही कि शेयर इसी स्तर पर खुला और पूरे दिन अपर सर्किट में ही लॉक रहा, यानी निवेशकों को खरीदारी का मौका ही नहीं मिला।
क्या है डिटेल
अगर हालिया तेजी की वजहों पर नजर डालें तो कंपनी के शेयर में बल्क डील्स ने निवेशकों का ध्यान खींचा है। एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक, 7 जनवरी को केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने करीब 1.38 लाख शेयर बेच दिए, जिनकी वैल्यू करीब 48.35 लाख रुपये रही। इसके अलावा नियो एपेक्स वेंचर एलएलपी ने 27.6 लाख रुपये, एपिटोम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स ने 42 लाख रुपये और मल्टीप्लायर शेयर और स्टॉक सलाहकार ने करीब 44 लाख रुपये के शेयर बेचे। इससे पहले दिसंबर में भी शेयर में बड़ी खरीद-फरोख्त देखने को मिली थी।
क्या है डील
दरअसल, 29 दिसंबर को केडिया सिक्योरिटीज ने ही मंगलम ड्रग्स के करीब 1.38 लाख शेयर 24.15 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदे थे, जिसकी कुल डील वैल्यू करीब 33.28 लाख रुपये रही थी। यानी कुछ ही दिनों में शेयर की कीमत लगभग दोगुनी हो गई। निवेशकों का मानना है कि इस तरह की बड़ी डील्स से बाजार में शेयर को लेकर हलचल बढ़ी है, जिससे तेजी को और हवा मिली है।
हालांकि, इतनी तेज रैली के बावजूद निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। बीएसई एनालिटिक्स के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले एक साल में यह शेयर अब भी करीब 57% नीचे है। यानी लंबी अवधि में इस स्टॉक ने निवेशकों को अब तक निराश किया है। बता दें कि केडिया सिक्योरिटीज ने ही मंगलम ड्रग्स फार्मा सेक्टर की कंपनी है और सक्रिय औषधि सामग्री (API) और इंटरमीडिएट्स का निर्माण करती है। ऐसे में शेयर की मौजूदा तेजी को देखते हुए एक्सपर्ट्स निवेश से पहले रिस्क समझने और सही रणनीति अपनाने की सलाह दे रहे हैं।