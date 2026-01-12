Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Vijay Kedia Portfolio Stock Elecon Engineering Company share may jump 77 percent
77% चढ़ सकता यह शेयर, एक्सपर्ट बुलिश, विजय केडिया के पास भी हैं 22.5 लाख शेयर

संक्षेप:

कंपनी के तिमाही नतीजे अनुमान से कमजोर रहे, लेकिन इसके बावजूद एनालिस्ट्स का मानना है कि स्टॉक में आगे अच्छी तेजी की गुंजाइश है। ब्रोकरेज के टारगेट प्राइस के मुताबिक, इसमें मौजूदा स्तर से करीब 77% तक का अपसाइड दिख रहा है।

Jan 12, 2026 08:31 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Vijay Kedia Portfolio Stock: शेयर बाजार में हालिया गिरावट के बावजूद ब्रोकरेज हाउस एक मल्टीबैगर स्टॉक को लेकर अब भी भरोसा जता रहे हैं, जो दिग्गज निवेशक विजय केडिया के पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं- एलकॉन इंजीनियरिंग (Elecon Engineering Company Ltd) की। कंपनी के तिमाही नतीजे अनुमान से कमजोर रहे, लेकिन इसके बावजूद एनालिस्ट्स का मानना है कि स्टॉक में आगे अच्छी तेजी की गुंजाइश है। ब्रोकरेज के टारगेट प्राइस के मुताबिक, इसमें मौजूदा स्तर से करीब 77% तक का अपसाइड दिख रहा है।

शेयरों के हाल

सोमवार को एलकॉन इंजीनियरिंग का शेयर करीब 7% और टूट गया। बीते कुछ दिनों में यह स्टॉक तेज दबाव में रहा है और जनवरी में ₹513.9 के आसपास के स्तर से अब तक करीब 23% गिर चुका है। कंपनी का मार्केट कैप भी घटकर ₹8,900 करोड़ से नीचे आ गया है। जून 2025 में बने 52-वीक हाई ₹716.55 से यह शेयर करीब 45% टूट चुका है और पिछले एक साल में इसमें लगभग 25% की गिरावट आई है। हालांकि लंबी अवधि में देखें तो पिछले 5 साल में इसने करीब 1,650% का शानदार रिटर्न दिया है।

दिसंबर तिमाही के नतीजे

तिमाही नतीजों की बात करें तो दिसंबर 2025 तिमाही में एलकॉन इंजीनियरिंग का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 33% घटकर ₹72 करोड़ रह गया। वहीं, कंपनी का रेवेन्यू 4.3% बढ़कर ₹551.7 करोड़ रहा। EBITDA में 23% से ज्यादा की गिरावट आई और मार्जिन घटकर 19.8% रह गया। एक्सिस सिक्योरिटीज के मुताबिक, कंपनी ने FY26 के लिए अपनी रेवेन्यू और मार्जिन गाइडेंस घटाई है, जिससे शॉर्ट टर्म में दबाव दिख सकता है। फिर भी ब्रोकरेज का कहना है कि मजबूत ऑर्डर बुक और अच्छी एनक्वायरी पाइपलाइन के चलते आगे हालात सुधर सकते हैं।

विजय केडिया के पास हैं 22.5 लाख शेयर

एमके ग्लोबल और एक्सिस सिक्योरिटीज दोनों ने स्टॉक पर ‘Buy’ रेटिंग बरकरार रखी है। एमके ने टारगेट घटाकर ₹700 किया है, जबकि एक्सिस सिक्योरिटीज ने ₹635 का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि सीमेंट, स्टील, शुगर और पावर जैसे सेक्टर्स से डिमांड बनी हुई है। वहीं, मशहूर निवेशक विजय केडिया के पास दिसंबर 2025 तक एलकॉन के 22.5 लाख शेयर, यानी करीब 1% हिस्सेदारी थी, जिसकी मौजूदा कीमत करीब ₹92.5 करोड़ आंकी जा रही है। बाजार के जानकारों का मानना है कि कमजोर तिमाही के बावजूद यह स्टॉक लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अब भी दिलचस्प बना हुआ है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
