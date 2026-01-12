77% चढ़ सकता यह शेयर, एक्सपर्ट बुलिश, विजय केडिया के पास भी हैं 22.5 लाख शेयर

संक्षेप: कंपनी के तिमाही नतीजे अनुमान से कमजोर रहे, लेकिन इसके बावजूद एनालिस्ट्स का मानना है कि स्टॉक में आगे अच्छी तेजी की गुंजाइश है। ब्रोकरेज के टारगेट प्राइस के मुताबिक, इसमें मौजूदा स्तर से करीब 77% तक का अपसाइड दिख रहा है।

Vijay Kedia Portfolio Stock: शेयर बाजार में हालिया गिरावट के बावजूद ब्रोकरेज हाउस एक मल्टीबैगर स्टॉक को लेकर अब भी भरोसा जता रहे हैं, जो दिग्गज निवेशक विजय केडिया के पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं- एलकॉन इंजीनियरिंग (Elecon Engineering Company Ltd) की। कंपनी के तिमाही नतीजे अनुमान से कमजोर रहे, लेकिन इसके बावजूद एनालिस्ट्स का मानना है कि स्टॉक में आगे अच्छी तेजी की गुंजाइश है। ब्रोकरेज के टारगेट प्राइस के मुताबिक, इसमें मौजूदा स्तर से करीब 77% तक का अपसाइड दिख रहा है।

शेयरों के हाल सोमवार को एलकॉन इंजीनियरिंग का शेयर करीब 7% और टूट गया। बीते कुछ दिनों में यह स्टॉक तेज दबाव में रहा है और जनवरी में ₹513.9 के आसपास के स्तर से अब तक करीब 23% गिर चुका है। कंपनी का मार्केट कैप भी घटकर ₹8,900 करोड़ से नीचे आ गया है। जून 2025 में बने 52-वीक हाई ₹716.55 से यह शेयर करीब 45% टूट चुका है और पिछले एक साल में इसमें लगभग 25% की गिरावट आई है। हालांकि लंबी अवधि में देखें तो पिछले 5 साल में इसने करीब 1,650% का शानदार रिटर्न दिया है।

दिसंबर तिमाही के नतीजे तिमाही नतीजों की बात करें तो दिसंबर 2025 तिमाही में एलकॉन इंजीनियरिंग का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 33% घटकर ₹72 करोड़ रह गया। वहीं, कंपनी का रेवेन्यू 4.3% बढ़कर ₹551.7 करोड़ रहा। EBITDA में 23% से ज्यादा की गिरावट आई और मार्जिन घटकर 19.8% रह गया। एक्सिस सिक्योरिटीज के मुताबिक, कंपनी ने FY26 के लिए अपनी रेवेन्यू और मार्जिन गाइडेंस घटाई है, जिससे शॉर्ट टर्म में दबाव दिख सकता है। फिर भी ब्रोकरेज का कहना है कि मजबूत ऑर्डर बुक और अच्छी एनक्वायरी पाइपलाइन के चलते आगे हालात सुधर सकते हैं।