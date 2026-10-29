विजय केडिया के पास 1035000 शेयर, 130 रुपये के पार पहुंचा यह नया-नवेला शेयर
मुख्य बातें
- आशुतोष फाइबर के आईपीओ में इश्यू प्राइस 92 रुपये था
- कंपनी के शेयर गुरुवार को 130.10 रुपये पर बंद हुए हैं
- दिग्गज निवेशक विजय केडिया के पास आशुतोष फाइबर के 1035000 शेयर हैं
टेक्निकल और सिंथेटिक यार्न्स बनाने वाली गुजरात बेस्ड कंपनी आशुतोष फाइबर के शेयर गुरुवार को NSE में 130.10 रुपये पर बंद हुए हैं। आशुतोष फाइबर, शेयर बाजार की नई-नवेली कंपनी है। कंपनी के शेयर इसी साल 7 सितंबर को बाजार में लिस्ट हुए हैं। आशुतोष फाइबर के बनाए यार्न्स का इस्तेमाल फिल्टर्स, फ्लेम-रेटारडैंट वर्कवियर, PPE किट्स, कार सीट फैब्रिक और कारपेट्स में होता है। दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया का इस कंपनी पर बड़ा दांव है। केडिया के पास आशुतोष फाइबर के 10 लाख से ज्यादा शेयर हैं।
IPO में 92 रुपये था शेयर का इश्यू प्राइस
आशुतोष फाइबर (Ashutosh Fibre) का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 31 अगस्त 2026 को खुला था और यह 2 सितंबर तक ओपन रहा। आईपीओ का प्राइस बैंड 87-92 रुपये था। वहीं, आईपीओ में शेयर का इश्यू प्राइस 92 रुपये रहा। आशुतोष फाइबर के शेयर 7 सितंबर को 140 रुपये पर लिस्ट हुए और लिस्टिंग वाले ही दिन उछाल के साथ 147 रुपये पर बंद हुए। आशुतोष फाइबर के आईपीओ का टोटल साइज 56 करोड़ रुपये तक का था।
विजय केडिया के पास कंपनी के 1035000 शेयर
शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक विजय केडिया के पास आशुतोष फाइबर के 10,35,000 शेयर हैं। कंपनी में केडिया की हिस्सेदारी 4.73 पर्सेंट है। विजय केडिया ने ओपन मार्केट के जरिए आशुतोष फाइबर में हिस्सेदारी नहीं खरीदी है। वह आईपीओ से पहले ही कंपनी में शेयरधारक हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 6.57 पर्सेंट थी। आशुतोष फाइबर ने 61.25 लाख नए शेयर ऐड किए हैं, जिससे यह हिस्सेदारी डायल्यूट हुई है। सितंबर 2026 तिमाही की फाइलिंग बताती है कि केडिया के पास आशुतोष फाइबर के 10,35,000 शेयर हैं।
चीन है कंपनी का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट
आशुतोष फाइबर (Ashutosh Fibre) के वित्त वर्ष 2026 के रेवेन्यू में एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी करीब 39 पर्सेंट है। चीन, कंपनी का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में आशुतोष फाइबर की टोटल इनकम 117.43 करोड़ रुपये रही है, जबकि टैक्स भुगतान के बाद मुनाफा 16.04 करोड़ रुपये रहा है। अगर वित्त वर्ष 2025 की बात करें तो कंपनी की टोटल इनकम 114.97 करोड़ रुपये रही है, जबकि टैक्स भुगतान के बाद इसका मुनाफा 8.51 करोड़ रुपये रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में आशुतोष फाइबर की टोटल इनकम 109.89 करोड़ रुपये रही है, जबकि मुनाफा 7.05 करोड़ रुपये रहा है।
124.44 गुना सब्सक्राइब हुआ था कंपनी का आईपीओ
आशुतोष फाइबर का आईपीओ टोटल 124.44 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स या आम निवेशकों की कैटेगरी में 131.77 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ था। आशुतोष फाइबर के आईपीओ में गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) का कोटा 267.47 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कोटे में 76.4 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।