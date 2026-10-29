विजय केडिया के पास 1035000 शेयर, 130 रुपये के पार पहुंचा यह नया-नवेला शेयर

मुख्य बातें

टेक्निकल और सिंथेटिक यार्न्स बनाने वाली गुजरात बेस्ड कंपनी आशुतोष फाइबर के शेयर गुरुवार को NSE में 130.10 रुपये पर बंद हुए हैं। आशुतोष फाइबर, शेयर बाजार की नई-नवेली कंपनी है। कंपनी के शेयर इसी साल 7 सितंबर को बाजार में लिस्ट हुए हैं। आशुतोष फाइबर के बनाए यार्न्स का इस्तेमाल फिल्टर्स, फ्लेम-रेटारडैंट वर्कवियर, PPE किट्स, कार सीट फैब्रिक और कारपेट्स में होता है। दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया का इस कंपनी पर बड़ा दांव है। केडिया के पास आशुतोष फाइबर के 10 लाख से ज्यादा शेयर हैं।

IPO में 92 रुपये था शेयर का इश्यू प्राइस

आशुतोष फाइबर (Ashutosh Fibre) का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 31 अगस्त 2026 को खुला था और यह 2 सितंबर तक ओपन रहा। आईपीओ का प्राइस बैंड 87-92 रुपये था। वहीं, आईपीओ में शेयर का इश्यू प्राइस 92 रुपये रहा। आशुतोष फाइबर के शेयर 7 सितंबर को 140 रुपये पर लिस्ट हुए और लिस्टिंग वाले ही दिन उछाल के साथ 147 रुपये पर बंद हुए। आशुतोष फाइबर के आईपीओ का टोटल साइज 56 करोड़ रुपये तक का था।

विजय केडिया के पास कंपनी के 1035000 शेयर

शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक विजय केडिया के पास आशुतोष फाइबर के 10,35,000 शेयर हैं। कंपनी में केडिया की हिस्सेदारी 4.73 पर्सेंट है। विजय केडिया ने ओपन मार्केट के जरिए आशुतोष फाइबर में हिस्सेदारी नहीं खरीदी है। वह आईपीओ से पहले ही कंपनी में शेयरधारक हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 6.57 पर्सेंट थी। आशुतोष फाइबर ने 61.25 लाख नए शेयर ऐड किए हैं, जिससे यह हिस्सेदारी डायल्यूट हुई है। सितंबर 2026 तिमाही की फाइलिंग बताती है कि केडिया के पास आशुतोष फाइबर के 10,35,000 शेयर हैं।

चीन है कंपनी का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट

आशुतोष फाइबर (Ashutosh Fibre) के वित्त वर्ष 2026 के रेवेन्यू में एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी करीब 39 पर्सेंट है। चीन, कंपनी का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में आशुतोष फाइबर की टोटल इनकम 117.43 करोड़ रुपये रही है, जबकि टैक्स भुगतान के बाद मुनाफा 16.04 करोड़ रुपये रहा है। अगर वित्त वर्ष 2025 की बात करें तो कंपनी की टोटल इनकम 114.97 करोड़ रुपये रही है, जबकि टैक्स भुगतान के बाद इसका मुनाफा 8.51 करोड़ रुपये रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में आशुतोष फाइबर की टोटल इनकम 109.89 करोड़ रुपये रही है, जबकि मुनाफा 7.05 करोड़ रुपये रहा है।