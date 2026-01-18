विजय केडिया ने दिग्गज कंपनी के खरीदे 1.25 लाख शेयर, 9100% चढ़ गया है भाव

संक्षेप: केडिया को ऐसे निवेशक के तौर पर जाना जाता है जो गिरते या अनदेखे शेयरों में लंबी अवधि की संभावनाएं तलाशते हैं। कंपनी के शेयर के दाम अभी 1,358.95 है।

Ace investor Vijay Kedia Portfolio: शेयर बाजार के दिगगज निवेशक विजय केडिया ने एक बार फिर स्मॉलकैप स्पेस में दिलचस्पी दिखाई है। दिसंबर तिमाही में उन्होंने अपनी निवेश कंपनी केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस (Advait Energy Transitions) में 1.14% हिस्सेदारी खरीदी है। यह हिस्सेदारी करीब 1.25 लाख शेयरों की है, जिनकी मौजूदा वैल्यू लगभग ₹17 करोड़ बताई जा रही है। ट्रेडलाइन के आंकड़ों के मुताबिक, हाल के महीनों में शेयर में कमजोरी के बावजूद केडिया का इसमें निवेश करना बाजार में चर्चा का विषय बना हुआ है। केडिया को ऐसे निवेशक के तौर पर जाना जाता है जो गिरते या अनदेखे शेयरों में लंबी अवधि की संभावनाएं तलाशते हैं। कंपनी के शेयर के दाम अभी 1,358.95 है।

कंपनी का कारोबार अहमदाबाद की अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस पावर ट्रांसमिशन, सब-स्टेशन और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एंड-टू-एंड सॉल्यूशंस देती है। कंपनी की शुरुआत 2009 में हुई थी और यह अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रिंगिंग टूल्स, एसीएस वायर, ओपीजीडब्ल्यू संचालन, लाइव लाइन इंस्टॉलेशन और टर्नकी टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स जैसे कामों में माहिर है। खास बात यह है कि कंपनी ने 2023 में रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में भी कदम रखा। अब अद्वैत हाइड्रोजन इकोसिस्टम से जुड़े प्रोडक्ट्स जैसे अल्कलाइन और पीईएम इलेक्ट्रोलाइजर, ईंधन सेल सिस्टम, हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन और स्टोरेज समाधान भी ऑफर कर रही है। अद्वैत की मुख्य क्षमताओं में स्ट्रिंगिंग टूल्स, एसीएस वायर्स, ओपीजीडब्ल्यू केबल्स, ईआरएस, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और इंसुलेटर की एक व्यापक श्रृंखला का निर्माण और आपूर्ति शामिल है। हालांकि, शेयर की बात करें तो पिछले एक साल में यह करीब 7% गिरा है और पिछले छह महीनों में इसमें 30% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है।

आशीष कचोलिया की भी हिस्सेदारी विजय केडिया के अलावा आशीष कचोलिया की मौजूदगी भी इस शेयर को मजबूती देती है। आशीष कचोलिया के पास कंपनी के 2.25 लाख शेयर हैं, जिनकी वैल्यू लगभग ₹30.6 करोड़ बताई जाती है। यानी एक्सपोजर के मामले में आशीष कचोलिया, विजय केडिया से भी आगे हैं। बाजार के जानकार मानते हैं कि दो दिग्गज स्मॉलकैप निवेशकों की मौजूदगी यह संकेत देती है कि मौजूदा गिरावट के बावजूद कंपनी के बिजनेस और भविष्य की संभावनाओं पर भरोसा बना हुआ है।