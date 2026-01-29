6000% से ज्यादा चढ़ गया है यह शेयर, विजय केडिया ने खरीदे हैं 125000 शेयर

संक्षेप: अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन्स के शेयर BSE में 13% से ज्यादा चढ़कर 1591.45 रुपये पर जा पहुंचे हैं। इस मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 5 साल में 6000% से अधिक उछल गए हैं। विजय केडिया ने भी कंपनी पर बड़ा दांव लगाया है।

अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन्स लिमिटेड के शेयर गुरुवार को 13 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन्स के शेयर BSE में उछलकर 1591.45 रुपये पर जा पहुंचे हैं। इस मल्टीबैगर कंपनी के शेयर पिछले 5 साल में 6000 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने भी दिसंबर 2025 तिमाही में अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन्स पर बड़ा दांव लगाया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2419 रुपये है।

6000% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर

अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन्स लिमिटेड के शेयरों में पिछले पांच साल में 6000 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 29 जनवरी 2021 को 25.53 रुपये पर थे। अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन्स के शेयर 29 जनवरी 2026 को 1591.45 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 2370 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया है। 3 साल में अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन्स के शेयर 325 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 135 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं।

विजय केडिया ने खरीदे हैं 125000 शेयर

दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया ने अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन्स पर बड़ा दांव लगाया है। केडिया ने अपनी इनवेस्टमेंट फर्म केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन्स के 1,25,000 शेयर खरीदे हैं। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 1.14 पर्सेंट है। केडिया के अलावा आशीष कचोलिया का भी अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन्स पर दांव है। कचोलिया के पास कंपनी के 2,25,000 शेयर हैं। कंपनी में कचोलिया की 2.06 पर्सेंट हिस्सेदारी है।