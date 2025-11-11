80% बढ़ा कंपनी का प्रॉफिट, शेयर खरीदने की मची लूट, विजय केडिया के पास हैं 58 लाख शेयर

संक्षेप: मंगलवार के इंट्राडे सत्र में अतुल ऑटो के शेयर 12.62% तक उछलकर ₹503.45 के उच्च स्तर तक पहुंचे। सोमवार को स्टॉक ₹447 पर बंद हुआ था। कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे बाजार के खुलने के दौरान ही जारी किए थे, जिससे निवेशकों में खरीदारी का रुझान देखने को मिला।

Vijay Kedia portfolio stock: भारतीय दिग्गज निवेशक विजय केडिया के पोर्टफोलियो में शामिल कंपनी अतुल ऑटो लिमिटेड (Atul Auto Ltd) के शेयरों में मंगलवार, 11 नवंबर 2025 को जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी के जुलाई-सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के शानदार नतीजों के बाद स्टॉक में 12% से अधिक की छलांग लग गई। मंगलवार के इंट्राडे सत्र में अतुल ऑटो के शेयर 12.62% तक उछलकर ₹503.45 के उच्च स्तर तक पहुंचे। सोमवार को स्टॉक ₹447 पर बंद हुआ था। कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे बाजार के खुलने के दौरान ही जारी किए थे, जिससे निवेशकों में खरीदारी का रुझान देखने को मिला।

विजय केडिया की हिस्सेदारी BSE वेबसाइट के अनुसार, विजय केडिया के पास अतुल ऑटो में 18.20% हिस्सेदारी (50,50,505 इक्विटी शेयर) है। इसके अलावा, उनकी निवेश कंपनी केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड भी कंपनी में 2.71% हिस्सेदारी (7,51,512 शेयर) रखती है। इस प्रकार, कुल मिलाकर विजय केडिया और उनकी कंपनी के पास अतुल ऑटो के लगभग 20.91% (5,802,017 शेयर) स्टेक हैं, जो बाजार में उनके भरोसे और दीर्घकालिक निवेश दृष्टिकोण को दर्शाता है।

सितंबर तिमाही के नतीजे कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (Q2 FY26) के नतीजे जारी किए, जिनमें शानदार वृद्धि देखने को मिली। कंपनी का नेट प्रॉफिट 80.9% बढ़कर ₹8.27 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह ₹4.57 करोड़ था। कंपनी की तीन-पहिया वाहन बिक्री 4.49% बढ़कर ₹92.48 करोड़ रही, जो पिछले साल इसी अवधि में ₹88.50 करोड़ थी। कुल रेवेन्यू में 10% की बढ़त दर्ज की गई, जो ₹200.17 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह ₹181.65 करोड़ था। कंपनी के अनुसार, बेहतर डिमांड, उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता और निर्यात ऑर्डर में वृद्धि ने इस तिमाही में वित्तीय प्रदर्शन को मजबूती दी है।

शेयरों के हाल पिछले 5 वर्षों में कंपनी के शेयरों ने 193% रिटर्न दिए हैं। हालांकि, पिछले एक वर्ष में स्टॉक 12% गिरा है। 2025 में अब तक (YTD) शेयरों में 12.48% की गिरावट रही है। वहीं, पिछले एक महीने में शेयर 1.12% ऊपर हैं। पिछले पांच ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक 4.80% ऊपर गया है। कंपनी के शेयरों का 52-सप्ताह का हाई ₹693 (10 दिसंबर 2024) है। 52-सप्ताह का निचला स्तर ₹407.05 (13 मार्च 2025) है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹1,365.36 करोड़ (11 नवंबर 2025 तक) है।