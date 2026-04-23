विजय केडिया ने इस सोलर स्टॉक पर लगा दिया करोड़ों का दांव, दोगुना हुआ शेयर का दाम

सोलर कंपनी वेबसोल एनर्जी सिस्टम पर विजय केडिया ने करोड़ों का दांव लगा दिया है। केडिया ने कंपनी के 44.44 लाख शेयर खरीदे हैं। कंपनी के शेयरों का दाम भी दो महीने से कम में दोगुना से ज्यादा हो गया है।

Solar Stock: सोलर सेल और मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर गुरुवार को बाजार खुलते ही रॉकेट सा उड़ गए हैं। कंपनी के शेयरों में लगातार दूसरे दिन तूफानी तेजी आई है। वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर गुरुवार को BSE में 10 पर्सेंट की जबरदस्त तेजी के साथ 106.53 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में बुधवार को भी अपर सर्किट लगा था। शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने वेबसोल एनर्जी सिस्टम पर बड़ा दांव लगाया है। केडिया ने वेबसोल एनर्जी सिस्टम पर करोड़ों का दांव लगा दिया है। सोलर कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से दोगुना से ज्यादा बढ़ गए हैं।

विजय केडिया ने खरीदे हैं 44.44 लाख शेयर

दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया ने वेबसोल एनर्जी सिस्टम के 44.44 लाख शेयर खरीदे हैं। कंपनी में केडिया की हिस्सेदारी 1.02 पर्सेंट हो गई है। विजय केडिया ने वेबसोल एनर्जी सिस्टम के ये शेयर 13 मार्च 2026 से 31 मार्च के बीच खरीदे हैं। विजय केडिया, सोलर सेल और मॉड्यूल बनाने वाली इस कंपनी में अमित मिश्रा के बाद सबसे प्रमुख पब्लिक इंडीविजुअल शेयरधारक के रूप में उभरे हैं। वेबसोल एनर्जी सिस्टम में अमित मिश्रा की 2.13 पर्सेंट हिस्सेदारी है, उनके पास कंपनी के 92.45 लाख शेयर हैं। 13 मार्च 2026 के शेयरहोल्डिंग पैटर्न डेटा में विजय केडिया का नाम कंपनी के प्रमुख शेयरधारकों में नहीं था। वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर मंगलवार को NSE पर 88.27 रुपये पर बंद हुए थे, इस शेयर प्राइस पर केडिया के 44.44 लाख शेयरों की वैल्यू 39.23 करोड़ रुपये से ज्यादा थी।

दोगुना से ज्यादा बढ़ गए हैं कंपनी के शेयर के दाम

सोलर कंपनी वेबसोल एनर्जी सिस्टम (Websol Energy System) के शेयर के दाम दोगुना से ज्यादा हो गए हैं। सोलर सेल और मॉड्यूल बनाने वाली इस कंपनी के शेयर 9 मार्च 2026 को 50.39 रुपये पर थे। वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर गुरुवार 23 अप्रैल 2026 को 106.53 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 39 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयर करीब 19 पर्सेंट उछल गए हैं। वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 159.90 रुपये है।