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विजय केडिया ने इस सोलर स्टॉक पर लगा दिया करोड़ों का दांव, दोगुना हुआ शेयर का दाम

Apr 23, 2026 10:10 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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सोलर कंपनी वेबसोल एनर्जी सिस्टम पर विजय केडिया ने करोड़ों का दांव लगा दिया है। केडिया ने कंपनी के 44.44 लाख शेयर खरीदे हैं। कंपनी के शेयरों का दाम भी दो महीने से कम में दोगुना से ज्यादा हो गया है।

विजय केडिया ने इस सोलर स्टॉक पर लगा दिया करोड़ों का दांव, दोगुना हुआ शेयर का दाम

Solar Stock: सोलर सेल और मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर गुरुवार को बाजार खुलते ही रॉकेट सा उड़ गए हैं। कंपनी के शेयरों में लगातार दूसरे दिन तूफानी तेजी आई है। वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर गुरुवार को BSE में 10 पर्सेंट की जबरदस्त तेजी के साथ 106.53 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में बुधवार को भी अपर सर्किट लगा था। शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने वेबसोल एनर्जी सिस्टम पर बड़ा दांव लगाया है। केडिया ने वेबसोल एनर्जी सिस्टम पर करोड़ों का दांव लगा दिया है। सोलर कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से दोगुना से ज्यादा बढ़ गए हैं।

विजय केडिया ने खरीदे हैं 44.44 लाख शेयर
दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया ने वेबसोल एनर्जी सिस्टम के 44.44 लाख शेयर खरीदे हैं। कंपनी में केडिया की हिस्सेदारी 1.02 पर्सेंट हो गई है। विजय केडिया ने वेबसोल एनर्जी सिस्टम के ये शेयर 13 मार्च 2026 से 31 मार्च के बीच खरीदे हैं। विजय केडिया, सोलर सेल और मॉड्यूल बनाने वाली इस कंपनी में अमित मिश्रा के बाद सबसे प्रमुख पब्लिक इंडीविजुअल शेयरधारक के रूप में उभरे हैं। वेबसोल एनर्जी सिस्टम में अमित मिश्रा की 2.13 पर्सेंट हिस्सेदारी है, उनके पास कंपनी के 92.45 लाख शेयर हैं। 13 मार्च 2026 के शेयरहोल्डिंग पैटर्न डेटा में विजय केडिया का नाम कंपनी के प्रमुख शेयरधारकों में नहीं था। वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर मंगलवार को NSE पर 88.27 रुपये पर बंद हुए थे, इस शेयर प्राइस पर केडिया के 44.44 लाख शेयरों की वैल्यू 39.23 करोड़ रुपये से ज्यादा थी।

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दोगुना से ज्यादा बढ़ गए हैं कंपनी के शेयर के दाम
सोलर कंपनी वेबसोल एनर्जी सिस्टम (Websol Energy System) के शेयर के दाम दोगुना से ज्यादा हो गए हैं। सोलर सेल और मॉड्यूल बनाने वाली इस कंपनी के शेयर 9 मार्च 2026 को 50.39 रुपये पर थे। वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर गुरुवार 23 अप्रैल 2026 को 106.53 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 39 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयर करीब 19 पर्सेंट उछल गए हैं। वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 159.90 रुपये है।

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5 साल में 2349% चढ़ गए सोलर कंपनी के शेयर
सोलर कंपनी वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर पांच साल में 2349 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 23 अप्रैल 2021 को 4.35 रुपये पर थे। सोलर कंपनी के शेयर 23 अप्रैल 2026 को 106.53 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 765 पर्सेंट की तेजी आई है। अगर पिछले तीन साल की बात करें तो कंपनी के शेयर 1240 पर्सेंट उछल गए हैं। दो साल में कंपनी के शेयर 67 पर्सेंट उछले हैं।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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